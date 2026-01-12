Как правильно утилизировать елку после Нового года

В первую очередь с дерева требуется снять игрушки, гирлянды и другие украшения.

© РИА Новости

Кроме того, перед тем как приступить к этому процессу, важно постелить вокруг клеёнку или простыню. Так иголки будут падать не на пол, что облегчит дальнейшую уборку. Такими советами в беседе с RT поделились эксперты «Авито Услуг».

«Если у вас есть опыт работы с пилой или ножовкой, дерево можно аккуратно распилить и сложить в пакеты для дальнейшей переработки. Чем меньше объём, тем вам будет легче её выносить», — пояснили специалисты.

Аналитики напомнили, что во многих российских городах после новогодних праздников действуют специальные акции по сбору живых елей.

«Деревья измельчают в щепу или опилки, которые затем используют для нужд городского хозяйства (отсыпка дорожек в парке, в качестве мульчи для защиты корней растений) или же передают в зоопарки и приюты для животных. Важно помнить: если ёлка была украшена искусственным снегом, аэрозольным «инеем» или блестящими красками, переработать её нельзя — химия попадёт в почву. В таком случае дерево придётся выбросить как крупногабаритный отход, оставив у контейнерной площадки», — подчеркнули они.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк запустил акцию по сбору новогодних деревьев. Она продлится с 5 по 19 января и адресована компаниям, которые не успели распродать продукцию.