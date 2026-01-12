Выяснено, как собаки учат новые слова

Хвостатые не так просты, как кажется. Венгерские учёные выяснили, что собаки умеют учить новые слова, буквально подслушивая людей. Исследователи провели эксперимент, в котором участвовали 10 псов и их хозяева.

В ходе опыта собаки слушали, как люди обсуждают характеристики новых игрушек между собой, при этом не показывая их животным. После хвостиков попросили найти именно тот предмет, о котором шла речь в диалоге. С заданием успешно справились семь псов, запомнив названия на слух.

По словам исследователей, результаты эксперимента позволяют делать вывод о том, что хвостики могут учить слова без дрессировки. Это первый официально подтверждённый тому случай.