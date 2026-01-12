Выяснено, как собаки учат новые слова

Учёные выяснили, что собаки умеют учить новые слова, подслушивая людей
Хвостатые не так просты, как кажется. Венгерские учёные выяснили, что собаки умеют учить новые слова, буквально подслушивая людей. Исследователи провели эксперимент, в котором участвовали 10 псов и их хозяева.
В ходе опыта собаки слушали, как люди обсуждают характеристики новых игрушек между собой, при этом не показывая их животным. После хвостиков попросили найти именно тот предмет, о котором шла речь в диалоге. С заданием успешно справились семь псов, запомнив названия на слух.
По словам исследователей, результаты эксперимента позволяют делать вывод о том, что хвостики могут учить слова без дрессировки. Это первый официально подтверждённый тому случай.