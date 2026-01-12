От хрупких всходов к пышной клумбе: секрет крепкой рассады лобелии

У многих дачников попытки вырастить лобелию заканчивались разочарованием: нежные ростки массово гибли при пикировке. Их корни, тонкие как волос, рвались от малейшего прикосновения, а выжившие сеянцы долго болели. После долгих проб и ошибок был найден способ, который позволяет обойтись без травмирующей пересадки и добиться приживаемости до 85%.

Все начинается с подготовки. Нужны пластиковые стаканчики объемом 200 мл. На дне каждого сделайте 5-6 дренажных отверстий. Грунт подготовьте из смеси торфа, перегноя и песка (3:1:1), добавьте вермикулит и обязательно сбрызните слабым раствором марганцовки. За сутки до посева увлажните почву отстоянной водой, отмечает канал «Идеальный огород».

Посеять можно в стаканчики, чтобы не пикировать. На поверхность грунта насыпьте тонкий слой снега или белую салфетку: на светлом фоне лучше видно крошечные семена. Семена не засыпайте землей, а лишь слегка прижмите к поверхности гладким предметом (например, стеклом). Затем накройте стаканчики пленкой и поставьте в теплое светлое место. Первые всходы появляются через 7-10 дней.

Ухаживать за ростками нужно очень аккуратно. Пленку снимайте не сразу, а постепенно: сначала, сделав в ней несколько отверстий. Температуру держите около 18°C, поливать следует только через поддон, не допуская застоя воды на поверхности. Для хорошего роста можно досвечивать рассаду 14 часов в день. Если всходы слишком густые, аккуратно проредите, оставляя самые сильные.

За несколько недель до высадки в грунт начинайте закаливать ростки: сначала выносите на балкон на 10 минут, постепенно увеличивая время до часа. В открытый грунт высаживают в пасмурный день или вечером, выдерживая расстояние около 10 см между растениями. Первое время нужно притенять от яркого солнца и умеренно поливать. При таком подходе лобелия быстро приживается и уже через месяц радует первыми цветками.

Всем известно, что у дачников сезон начинается зимой. В январе они начинают высаживать на рассаду культуры, которые долго созревают. Можно также посадить цветы, чтобы к лету они точно зацвели. Например, петуния можно посеять сразу в торфяные таблетки, писал «ГлагоL».