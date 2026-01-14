Почему не стоит торопиться с утилизацией новогодней елки

Дерево можно использовать для ароматерапии.

Оно выделяет полезные масла, которые оказывают терапевтическое воздействие. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин.

«Я не вижу показаний, чтобы раньше удалять ёлку. Только аллергия, но если она есть, то вряд ли ёлку вообще поставят. Я смотрю на ёлку, которая находится в комнате в марте, как на вариант ароматерапии. Ароматерапия не относится к доказательной медицине, но относится к комплементарной медицине. Иногда к основному лечению мы рекомендуем расслабляющие масла. Здесь нужно смотреть на индивидуальную переносимость. Если запах приятен, человек приходит с работы, вдыхает аромат и ему приятно, то пусть стоит. Если кому-то в доме некомфортно, то нужно выносить сразу её. Чувствительность к запахам очень глубоко прошита в нашу эмоционально-лимбическую систему, поэтому важно, чтобы ёлка в доме приводила к тому, что общий комфорт растёт. А так пусть стоит хоть до лета, хоть до следующего года, если людям нравится».

Ранее эксперты объяснили, как правильно утилизировать ёлку после Нового года. В первую очередь с дерева требуется снять игрушки, гирлянды и другие украшения. Кроме того, перед тем как приступить к этому процессу, важно постелить вокруг клеёнку или простыню. Так иголки будут падать не на пол, что облегчит дальнейшую уборку.