Собаководам объяснили, чем чревато неправильное хранение сухого корма

Неправильное хранение корма для собак может привести к его преждевременной порче и, как следствие, к проблемам со здоровьем питомца. Об этом в беседе с РИАМО предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

© Газета.Ru

«Последствия могут быть самые разные: от простого отказа от еды до расстройства ЖКТ, аллергических реакций и более долгосрочных проблем из-за недостатка питательных веществ», — объяснил специалист.

Главные враги сухого корма, по его словам, — свет, тепло, кислород и влага. Поэтому необходимо темное место вдали от батарей и труб.

В качестве упаковки кинолог посоветовал использовать оригинальную тару профессиональных линеек кормов, либо специальные непрозрачные контейнеры с герметичной крышкой, не пропускающей кислород.

Также эксперт предостерег от покупки корма впрок, поскольку после вскрытия упаковки (в том числе большой, приобретенной по выгодной цене) продукт разрешается использовать только в течение месяца.

До этого Голубев перечислил продукты с праздничного стола, которые могут навредить собаке.

Виноград и изюм могут вызвать у животного острую почечную недостаточность, а лук в любом виде способен привести к анемии. Также настоящим ядом для собак являются авокадо, шоколад, орехи и алкоголь, рассказал он.