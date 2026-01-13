Эксперты рассказали, почему кошка может укусить во время ласки

В некоторых случаях кошка может начать кусаться сразу после того, как хозяин ее погладил. Специалисты объяснили владельцам пушистиков, почему так происходит.

Знакомая картина: уютный вечер, вы поглаживаете мурлыкающего кота, и вдруг – укус или взмах когтями. Многие хозяева обижаются и списывают всё на "плохой характер". Но на самом деле для кошки это вполне нормальное поведение.

Часто причина кроется в повышенной чувствительности. Кошачья кожа буквально усыпана нервными окончаниями, поэтому слишком долгие или интенсивные поглаживания могут вызвать неприятные ощущения или даже боль. Укус в такой момент – способ сказать "хватит". К тому же движущаяся рука иногда воспринимается как объект для охоты – срабатывает инстинкт.

Старайтесь избегать чувствительных мест: живота, лап и области у хвоста. Самые комфортные зоны для ласки – голова, шея и пространство за ушами. Обращайте внимание на сигналы: если хвост начинает дёргаться, уши прижимаются, а мурлыканье прекращается – кошке уже не по себе.

Если питомец всё же укусил, не одёргивайте руку резко – лучше спокойно замрите и расслабьтесь. Играйте с кошкой чаще и уважайте её личные границы – это сделает общение более безопасным и приятным.

Перед тем как начать гладить, попробуйте простой "тест на согласие": протяните руку и дайте кошке самой решить, хочет ли она контакта. Потёрлась – можно ласкать. Отвернулась или ушла – значит, сейчас не время. Об этом пишет ИА Stavropol.Media со ссылкой на дзен-канал AlphaPet.