Как выгодно избавиться от ненужных презентов

После Нового года россияне массово возвращают товары в пункты выдачи заказов. А площадки купли-продажи переполнены неподошедшими подарками. «Вечерняя Москва» узнала у руководителя коммуникационного агентства Анастасии Бастрыкиной, как выгодно продать презенты.

© Вечерняя Москва

Сначала, советует эксперт, стоит поинтересоваться у друзей и знакомых — возможно, кто-то хотел купить подобную вещь и будет рад получить ее от вас со скидкой.

«Если таких желающих не нашлось, то вам помогут сервисы частных объявлений. Желательно посмотреть, какую стоимость указывают продавцы аналогичных товаров, чтобы не продешевить, но и чтобы был реальный шанс найти покупателя. Затем нужно сделать фото и подготовить описание с указанием основных параметров. В случае с продажей техники лучше сохранить упаковку товара», — рассказывает Анастасия Бастрыкина.

Не стоит пренебрегать и социальными сетями.

«Объявления можно разместить в группах и каналах, а также на своих личных страницах, если у вас есть некоторое количество подписчиков и вы не переживаете, что даритель подарка увидит ваше объявление», — отмечает эксперт.

Больше шансов продажи по тому объявлению, в котором указаны подробные условия (например, примерная стоимость доставки, локация и время для самовывоза). Работают все те же маркетинговые уловки, что и в магазинах — скидка при покупке второго товара, третий товар бесплатно при покупке двух. Главное — не забывать о правилах безопасности. Не стоит предоставлять личную информацию до получения оплаты или фиксации оформления сделки через сервис.

Прямая речь

Анастасия Машеро, предприниматель, маркетолог: