Как правильно хранить новогодние игрушки

Долговечность новогодних украшений зависит от правильного выбора при покупке, своевременного ремонта и грамотного хранения, поделились в беседе с RT эксперты «Авито Услуг».

© РИА Новости

Прежде чем убрать на хранение, по их словам, стоит провести ревизию: избавиться от сломанных или неиспользуемых игрушек, а ценные, но повреждённые — отремонтировать. Исправные, но ненужные украшения можно передать в социальные центры.

Для лучшей сохранности украшения нужно сортировать по типу материала (стекло, пластик, дерево, ткань) и упаковывать в контейнеры.

«Если набор декора небольшой, храните всё в одном организованном контейнере. Если вы ежегодно меняете цветовые схемы, самый удобный вариант — сортировка по цветам... Для большого дома эффективна система по зонам: отдельные комплекты для гостиной, кухни, прихожей или крыльца. Не забывайте подписывать коробки», — отметили эксперты.

Стеклянные шары удобно хранить в коробках с ячейками из картона, а фигурные игрушки — в пластиковых стаканчиках.

Идеальное место для хранения — сухое, прохладное, тёмное и стабильное по температуре: верхняя полка шкафа, кладовка или антресоль. Специалисты дополнили, что не рекомендуется надолго оставлять декор на неотапливаемых балконах или в сырых помещениях.

