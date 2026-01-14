Названы пять комнатных растений, которым не нужна земля

Эксперт Полянская рассказала, что хлорофитум, бамбук и сансевиерия спокойно растут без почвы.

Оказалось, что для уютного зеленого уголка дома совсем не обязательно возиться с землей. Как сообщила специалист Ирина Полянская, есть немало популярных комнатных растений, которые прекрасно развиваются, если поставить их просто в воду.

Вот пятерка таких "чудо-растений".

Хлорофитум, больше известный как "паучок" из‑за длинных побегов, легко укореняется в воде и хорошо растет при ярком освещении. Бамбук счастья, который на самом деле относится к драценам, тоже отлично чувствует себя в воде и, в отличие от многих растений, спокойно переносит слабый свет. Сансевиерия, или "щучий хвост", способна дать корни в воде, если опустить туда здоровый срезанный лист или стебель. Потос – ампельное растение с эффектными листьями в форме сердца – считается одним из самых выносливых и без проблем приспосабливается к жизни без почвы. А вот монстера тоже может расти в воде, но с ней придется повозиться: важно следить за чистотой воды и регулярно добавлять жидкие удобрения, потому что для такого крупного растения одних лишь ресурсов воды недостаточно.

Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на блог эксперта на платформе "Дзен".