Как убрать сугробы с участка и правильно утилизировать снег

После разгула циклона «Фрэнсис» в Москве и Московской области выпало большое количество снега. Высота сугробов превысила десятки сантиметров. Ждать, что они растают сами, пока не приходится — минусовые температуры задержатся в регионе еще надолго. Поэтому на борьбу с сугробами, особенно на даче, жителям Москвы и области придется выйти самостоятельно. Как очистить участок от снега без сильного удара по кошельку — в материале «Вечерней Москвы».

Своими силами и с помощью

План работ по очистке дачного участка во многом зависит от того, как много снега на нем оказалось, какой он плотности и какова толщина слоя. Если осадки только выпали, то от них можно избавиться с помощью обычной пластиковой лопаты. Однако, если прошло много времени с тех пор, как снег лег на землю, то он может стать плотным или замерзнуть так, что разбить и убирать его будет намного сложнее. В этом случае понадобится уже металлическая лопата.

Для уборки участка также можно использовать:

электрический или бензиновый снегоуборщик;

щетку для уборки снега с жестким ворсом;

воздуходувку (для уборки сухого и рыхлого снега);

скребок (он подойдет для удаления ледяной корки со ступенек и дорожек).

Если нет возможности справиться со снегом на участке самостоятельно, можно обратиться к частным исполнителям. Существуют компании, которые готовы предоставить специалистов и необходимую технику для уборки. Как правило, каждый случай обсуждается индивидуально в зависимости от особенностей участки и количества снега, который нужно убрать. Если после работ снег понадобится утилизировать, за это могут взять дополнительную плату. Стоимость уборки зависит от объема и способа работ. Цены могут начинаться от 180 рублей за уборку одного квадратного метра снега.

Отход, отравляющий почву

Снег — это не просто замерзшая вода, как многие привыкли думать. Он может копить в себе частицы грязи, пыли, реагентов, тяжелых металлов и других загрязнений. После таяния все эти вещества остаются в почве, попадая в грунтовые воды и водоемы. С юридической точки зрения снег классифицируется как отход, а значит, требует определенной утилизации. Как и другой мусор, его нельзя оставлять, где вздумается, или перебрасывать за забор (к соседям или на дорогу).

Эколог Илья Рыбальченко в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, как «замерзшая вода» превращается в отход. Дело в том, что снежинки имеют фрактальную структуру.

«На них абсорбируется, или, проще говоря, налипает разнообразная пыль и грязь. И если в природе, как правило, загрязнений нет, то в городе снег будет уже не таким чистым — снежинки собирают на себя разнообразную пыль и грязь из различных труб, то есть мелкодисперсные твердые вещества», — рассказал эксперт.

Проверить, загрязняется ли воздух, а вместе с ним и снег, достаточно легко. Нужно посмотреть, какого цвета он становится, когда тает.

«Если в лесах он обычно чистый, белый, то в городе он становится серым, коричневым, черным. Потому что в момент таяния вся пыль и грязь, которая до этого была незаметной, соединяется и концентрируется. Снег тает, а пыль остается», — указал эколог.

Многие дачные участки расположены не так далеко от аэропортов, откуда ежедневно вылетают самолеты, или вблизи автомобильных трасс. Узнать, насколько снег загрязняется от этих факторов на вашем участке, можно по весне.

«Если снег становится черным во время таяния, как, например, у дорог, значит, загрязнение есть. Также можно пользоваться различными газоанализаторами, чтобы понять, есть ли пыль в воздухе», — посоветовал собеседник «ВМ».

Еще выяснить, насколько загрязнен воздух, поможет водяной фильтр для него. По нему можно сразу увидеть результат: либо вода будет чистой, либо в ней окажутся загрязнения и примеси, заключил Рыбальченко.

Грамотная утилизация снега

Важно правильно утилизировать снег, ведь он относится к отходам. В случае нарушения (сброса отхода в не предназначенном для этого месте) можно получить:

штраф (для физических лиц — от 500 до пяти тысяч рублей, для должностных — от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 500 тысяч рублей);

при значительном ущербе окружающей среде — уголовную ответственность по статье 257 УК РФ «Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов» (штраф в размере до 200 тысяч рублей либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет).

Помимо этого, если после таяния снега будет нанесен ущерб соседним участкам, пострадавшие смогут подать в суд на возмещение убытков. А если сброшенный за забор (на дорогу) снег помешает проезду специального транспорта (машины скорой или пожарной службы), можно оказаться привлеченным к административной ответственности и получить штраф в размере от пяти тысяч рублей.

Убранный снег на своем участке можно сгрести в его часть, которая не используется. Однако нужно учитывать риски: если при таянии вода попадет на другой участок, это может привести к конфликту с соседями и возмещению возможного ущерба в суде. К тому же, если снега много, весной даже при самой теплой и солнечной погоде он будет долго таять. Собранный снег можно поместить в емкости и растопить, если зимой вы не использовали на участке реагенты: тогда полученную чистую воду можно будет применить в хозяйстве.

Также доступны услуги вывоза собранного снега у частных исполнителей. Специалисты утилизируют его согласно установленным требованиям. Для этого существуют:

специальные снегоприемные полигоны;

места временного складирования;

стационарные снегоплавильные пункты;

мобильные снегоплавильные установки.

Стоимость вывоза снега у разных компаний зависит от объема груза, удаленности участка, наличия погрузки и типа используемой техники. Цена за такую услугу может начинаться от 400 рублей за вывоз одного кубометра снега или от пяти тысяч рублей, если компания ведет расчет, исходя из количества контейнеров для вывоза снега.

