Бархатцы: как вырастить «огненную дорожку» из цветов

Если вы еще ни разу не выращивали бархатцы, обязательно попробуйте — правильно оформленная клумба или бордюр будут выглядеть как дорожка из огня восхитительно. Кроме того, бархатцы у автора канала «Моя успешная дача» ассоциируются с запахом детства: срываешь цветок, нюхаешь его, и сразу появляется ощущение волшебства. Будь то яркие цвета или мягкая текстура, бархатцы придают саду особую элегантность и очарование.

© ГлагоL

В целом, лучшее время для посева семян — ранняя весна, примерно за шесть-восемь недель до последних заморозков. Сеянцы держат дома до появления первых цветочных бутонов, после чего постепенно акклиматизируют к условиям открытого грунта и пересаживают в землю. При должном уходе бархатцы зацветут через несколько недель после посадки.

Обычно бархатцы сеют в начале апреля, чтобы рассада успела окрепнуть до конца мая — в первых числах июня, когда бывают возвратные заморозки. Погода непредсказуема, поэтому иногда пересадку откладывают. Лучше дать рассаде погреться днем на улице, а на ночь заносить домой для безопасности.

Семена удобно высевать в общую емкость по сортам, а когда появляются первые настоящие листочки, рассаду пикируют в отдельные стаканчики объемом 200 мл. Для грунта используют покупной субстрат, добавляя биогумус и вермикулит для рыхлости и воздухопроницаемости. Полив и подкормки минеральным удобрением раз в десять дней обязательны — маленький объем почвы быстро истощается, а рассада растет активно.

Второй способ заключается в посадке семян в большой рассадный ящик или цветочные горшки. Емкости накрываются пленкой, и когда всходы появляются, их переносят в теплицу под мини-парник. Семена всходят через три-пять дней. После прорастания сортовые бархатцы пикируют, а простые прореживают, чтобы дать каждому сеянцу достаточно места для роста. Рассаду держат в теплице до пересадки в открытый грунт.

Можно сеять эти цветы в конце апреля прямо в грядку под пленку. Цветут они позже, но при этом подоконники остаются свободными для перцев, томатов и баклажанов.

Лучше всего высаживать бархатцы в грунт, когда на рассаде появляются первые цветочные бутоны — это знак того, что растения укоренились и готовы к самостоятельной жизни на постоянном месте.

Да и вообще дом без растений кажется пустым, а оживить увядающие цветы можно натуральными средствами. Как отмечает «ГлагоL», полезны настои из луковой шелухи — они укрепляют корни и защищают от болезней, а также дрожжевой раствор с сахаром, который стимулирует рост и цветение, особенно капризных азалий и герани.