Почему «Корневин» губит черенки: главная ошибка

Многие жалуются: купил «Корневин», все сделал по инструкции, а черенки все равно чернеют и гниют. Вроде и сорт хороший, и земля покупная, а результата ноль. Начинают винить погоду или качество самого препарата, хотя на деле проблема в обычном химическом ожоге.

© ГлагоL

Автор канала «Студия ART Story» раньше просто макал влажный срез в порошок и втыкал в землю. Оказалось, это худшее, что можно сделать. В порошке концентрация кислоты слишком высокая: вместо того чтобы стимулировать рост, она просто «обжигает» нежные ткани, и черенок замирает или начинает гнить.

Во-первых, забудьте про «сухой» метод. Нужен раствор: грамм порошка на литр теплой воды (не из-под крана, а отстоянной). Раствору нужно дать постоять минут 15. Черенки обрезаем только очень острым секатором, чтобы не раздавить волокна, и ставим в этот раствор всего на пару-тройку часов. За это время стимулятор мягко впитывается, не травмируя срез.

Во-вторых, субстрат. Сажаем не в обычную землю, а в смесь торфа с вермикулитом или песком. Грунт должен быть «пустым» и рыхлым. И самое важное: после посадки — сразу под банку или в зип-пакет. «Корневин» запустит процессы, но без влажного воздуха лист испарит всю воду раньше, чем появятся корни.

При таком подходе каллус начинает формироваться гораздо быстрее. Обычно через неделю уже видны первые корешки. Разница с простым «ткнул в землю» колоссальная — растения не болеют и сразу идут в рост. Главное здесь — не переборщить с дозировкой и не торопиться.

«ГлагоL» ранее писал о том, что комнатные растения часто не радуют цветением не из-за отсутствия ухода, а из-за незнания их базовых потребностей. Например, гибискус и кактусы тянутся в тени, а фиалки и замиокулькас чахнут при избыточном поливе или в слишком просторных горшках. Зимой, когда световой день короток, растениям особенно важна умеренность: полив только теплой отстоянной водой и легкая поддержка вроде слабого раствора лимонной кислоты.