Зоолог предостерег от подкармливания птиц хлебом

Мучное бродит в желудке у животных и доставляет им дискомфорт.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал Ос Арутюнян.

«Еды в городской черте полно для птиц, но не всегда она полезная. Многие сердобольные люди любят хлебушком подкормить птичек, чего нельзя делать. Хлеб — это дрожжевое изделие, мука, высокое содержание сахаров и крахмала. Из-за высокого метаболизма у птиц это всё в желудке, где ещё и водичка есть, начинает бродить. Птичку начинает пучить, ей плохо. В таком состоянии птичка может стать кормом для какого-то животного».

Эксперт рекомендовал кормить птиц тем, что они едят в естественной среде обитания.

«Если мы хотим, чтобы наши пернатые друзья выжили зимой, надо их грамотно подкармливать, нужно смотреть, что они в природе едят. Можно зерновую смесь в зоомагазине купить, пшено птицы едят. Мы делали из зерновой смеси, залитой желатином, кормушки в виде шариков, замораживали в холодильнике и потом это вешали на ветки. Получается такая кормушка-мороженое, которое клюют птицы. И это безотходное производство».

Ранее власти Москвы призвали горожан перестать подкармливать уток. Причина заключается в том, что это может создать угрозу для потомства пернатых. Как сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды, каждый год подкормку птиц нужно прекращать с приходом плюсовой температуры. В ведомстве уточнили, что если человек продолжит давать еду уткам, то они станут зависимыми и потеряют естественные инстинкты.