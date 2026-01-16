Как сеять петунию на рассаду: главная ошибка с семенами-«пылинками»

Если вы хотите видеть летом на балконе те самые «цветочные облака», начинать нужно уже сейчас. Петуния — дама капризная на старте, но если знать пару секретов от «Студии ART Story», проблем не будет.

Семена петунии настолько мелкие, что их легко спутать с пылью. Главная ошибка новичков — присыпать их грунтом. Так они никогда не взойдут. Сеем только поверхностно. Автор канала рекомендует брать дражированные семена (в оболочке) — их хотя бы видно на земле, и распределять их удобнее обычной зубочисткой.

Ампельные и каскадные сорта сеем в середине февраля, с обычными кустовыми можно подождать до середины марта. Если посеете слишком рано без мощной фитолампы, рассада вытянется в «нитки» и будет болеть.

Берите самый легкий, торфяной грунт. Обязательно пролейте его «Фитоспорином» — петуния часто гибнет от «черной ножки». Разложите семена по поверхности, опрыскайте из пульверизатора, чтобы оболочка гранул размокла и наглухо затяните пленкой. Поставьте контейнер под лампу, температура должна быть около +25 °C. Пока не увидите первые «петельки», пленку не снимайте.

Как только появились всходы, температуру желательно снизить до +18-20 °C, чтобы растения не «гнали» вверх, а крепли. Проветривайте их по 10-15 минут в день, постепенно приучая к сухому воздуху квартиры.

Полив — только из шприца или спринцовки, строго под корень. Попадете на листик — может начаться гниль.

Когда у петунии появится 3-4 пары настоящих листьев, нещадно прищипывайте макушку (кроме некоторых современных гибридов, которые ветвятся сами). Да, жалко, но только так вы получите пушистый куст, а не одну длинную палку с одним цветком на конце.

Через 10 дней после пикировки дайте азотное удобрение для роста зелени. А как только увидите первые бутоны — переходите на калийные составы (например, монофосфат калия), чтобы цветение было долгим и ярким. Перед высадкой в сад обязательно «выгуливайте» рассаду на балконе по паре часов, иначе первое же солнце сожжет нежные листья.

