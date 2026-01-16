Как сделать пол без стяжки

Когда встает вопрос пола, многие сразу думают о стяжке, ламинате или фанере, а затем сталкиваются с бюджетом, сроками и сложностью работ. В таких случаях отличной альтернативой становятся шпунтованные влагостойкие плиты — листовой материал на основе древесной стружки с водостойкими полимерами. Они спокойно переносят влажность и перепады температуры, не ведут себя как обычная ДСП и легко стыкуются благодаря шип-пазу, обеспечивая ровное покрытие без перепадов, как утверждает автор канала «Мастер Сергеич».

Плиты можно монтировать по лагам или на ровное основание. Варианты с декоративным покрытием подходят как чистовой пол, а плиты без покрытия — под ламинат, линолеум или плитку. Перед укладкой материал оставляют в помещении на 3–4 дня, чтобы он адаптировался к температуре и влажности, а основание застилают подложкой и, при необходимости, полиэтиленом.

Монтаж начинается с первого ряда от стены, который выкладывают максимально ровно. Плиты подрезают обычным инструментом, соединения шип-паз промазывают ПВА, излишки клея убирают сразу. Последующие ряды укладывают вразбежку, минимум на половину плиты, чтобы повысить жесткость пола.

Такая технология позволяет быстро получить ровный пол без стяжки и долгого ремонта. В одиночку реально уложить около 30 квадратных метров за день, используя минимум инструмента и простую, понятную методику.

При укладке покрытий помните, что ламинат подходит для сухих помещений с низкой проходимостью, а линолеум — для влажных зон и коридоров. Чтобы избежать проблем, важно тщательно подготовить основание и не экономить на материалах. На следующих этапах ремонта не стоит заранее заказывать мебель, нужно учитывать высоту порогов, покупать обои из одной партии и правильно устанавливать вытяжку, как советовал «ГлагоLа».