Почему ломается бытовая техника: ошибки, которые сокращают срок службы

Холодильник, стиралка, пылесос — верные труженики на нашей кухне и в ванной. Но почему один холодильник служит верой и правдой двадцать лет, а другой сдается уже через пять? Дело не только в цене или бренде. Часто мы сами, сами того не зная, сокращаем век своих помощников.

Возьмем холодильник. Его главный враг — жара. Поставили рядом с плитой или батареей — и компрессор начинает работать на износ, пытаясь справиться с постоянным перегревом. Нужен зазор у стены, хотя бы сантиметров пять, чтобы «дышал». И еще одна мелочь: уплотнитель на дверце. Если он потрескался или забился крошками, холодильник перестает герметично закрываться. Мотор включается чаще, изнашивается быстрее. А если у вас не No Frost, не забывайте про разморозку. Толстый слой инея — это лишняя нагрузка и счет за электричество, поясняет канал INMYROOM.

Со стиральной машиной история похожая. Мы часто ее перегружаем, а потом удивляемся стуку и вибрации. А можно и наоборот — кинуть одну футболку. Баланса нет, барабан бьется о стенки при отжиме. Самый коварный враг — это мелочь из карманов. Одна монетка может поцарапать барабан или застрять в насосе. После стирки лучше оставить люк и лоток для порошка приоткрытыми, чтобы все просохло. Иначе внутри заведется запах сырости. Ну и наш фаворит — лимонная кислота. Раз в несколько месяцев пустая стирка с ней на 90 градусов уберет накипь и продлит жизнь нагревательному элементу.

Посудомоечная машина терпеть не может жир и остатки пищи. Маленький фильтр на дне нужно промывать чуть ли не каждую неделю, иначе машина начнет хуже мыть и может сломаться. И не экономьте на специальной соли, даже если используете таблетки «все в одном». Она смягчает воду и защищает внутренности от известкового налета.

Пылесос — не ведро для мусора. Мешок или контейнер, забитый под завязку, заставляет двигатель трудиться впроголодь, без нормальной тяги воздуха. Он просто перегревается и может сгореть. То же самое с фильтрами: их нужно либо мыть, либо вовремя менять.

Микроволновка боится двух вещей: металла и грязи. Вилка, оставленная в тарелке, или фольга могут устроить салют из искр. А засохшие брызги супа на стенках забирают на себя часть излучения, заставляя прибор работать вхолостую. И никогда не включайте ее пустой.

Электрический чайник губит накипь. Она не только портит вкус чая, но и заставляет нагреватель работать дольше, перегреваться. Простая чистка уксусом раз в месяц — и ТЭН проживет намного дольше. И старайтесь не кипятить одну и ту же воду по нескольку раз — это только ускоряет образование налета.

Кондиционер задыхается без чистых фильтров. Их стоит промывать под струей воды хотя бы раз в месяц в сезон. И не ставьте на нем ледяной режим в +35 на улице. Экстремальная разница температур бьет по компрессору. Если внешний блок на улице забился тополиным пухом или пылью, домашний блок будет дуть, но не охлаждать, работая на износ.

Есть и общие для всей техники правила. Первое — иногда стоит заглянуть в инструкцию. Там много полезного. Второе — скачки напряжения в наших сетях убивают электронику. Для дорогих приборов лучше купить хороший стабилизатор. И третье — не лезьте внутрь, если не уверены. Оставьте это мастеру.