Доберман: что важно знать о породе перед покупкой

Доберман — одна из собачьих пород с неоднозначной репутацией. Их нередко воспринимают как безжалостных охранников или нервных, плохо управляемых собак, готовых атаковать любого, кто нарушит границы их территории. Но в основном это стереотипы. Доберман — умная собака, которая может быть другом, защитником и компаньоном, а способность тонко чувствовать настроение человека — одна из черт, выделяющих ее среди служебных пород.

История происхождения породы

Название породы связано с ее создателем Карлом Фридрихом Луисом Доберманом — немецким сборщиком налогов и полицейским, которому требовалась надежная собака для работы, в том числе в небезопасных районах. В его распоряжении был целый приют для собак, и он хотел вывести породу, которая сочетала бы в себе силу, смелость, послушание и верность. Для этого он скрещивал разных собак: ротвейлеров, веймарских легавых, манчестер-терьеров, гончих и догов.

Так во второй половине XIX века и появился доберман — бдительная, сильная собака, готовая защищать хозяина в любой ситуации. Сначала породу называли доберман-пинчер, поскольку ее родоначальниками были немецкие пинчеры, с которыми и скрещивали другие породы.

В первые годы порода использовалась исключительно как служебная: доберманы охраняли имущество, патрулировали улицы, помогали в армии и на таможне. Благодаря своей сообразительности и способности быстро учиться эти собаки стали помощниками людей в форме.

Постепенно агрессивные черты, заложенные в первых поколениях, начали смягчаться. Заводчики все больше стремились сделать добермана не только сильным, но и предсказуемым, чтобы он подходил для семьи. Из названия убрали приставку "пинчер", на немецком обозначающую "терьер", чтобы подчеркнуть уникальность породы и отличие от миниатюрных пинчеров. Сегодняшние стандарты породы — результат десятилетий селекции, в ходе которой собакам добавили уравновешенность и устойчивую психику.

Порода доберман быстро получила признание. Уже в 1900 году она была официально зарегистрирована Немецким клубом собаководства. С тех пор собаки породы доберман распространились по всему миру. Доберманы служили в полиции, участвовали в поисково-спасательных операциях, снимались в кино.

Сегодня доберман одинаково уверенно чувствует себя и на службе, и на дрессировочной площадке, и дома у дивана. Главное для него — быть рядом с человеком, которому он доверяет.

Доберман: описание породы и стандарт

Доберман среднего роста, стройный, мускулистый и пропорциональный. Согласно международным стандартам, рост кобеля обычно составляет от 68 до 72 см, суки — от 63 до 68 см. Вес колеблется в пределах 32–45 кг.

Шерсть у доберманов короткая, плотная и блестящая, без подшерстка, что придает телу "глянцевый" вид. Основные окрасы: черный и темно-коричневый, с рыжими подпалинами. Подпалины расположены симметрично над глазами, на груди, лапах и морде.

Голова у этих собак удлиненная, с мощными челюстями и уверенным выражением морды. Глаза миндалевидные, с настороженным взглядом. Уши в естественном виде треугольные и висячие, но в некоторых странах до сих пор практикуют купирование, добиваясь стоячих ушей. Хвост купируют коротко, хотя современные стандарты допускают и естественную длину.

Доберман — пластичная собака. Ее движения стремительные и грациозные. Пропорции тела сбалансированы: высота в холке примерно равна длине корпуса, благодаря чему создается гармоничный силуэт.

Различают два типа доберманов: рабочий и выставочный. Первые больше ориентированы на выносливость, дисциплину и реакцию, вторые — на идеальное соответствие стандарту породы и внешность.

Характер: энергия, интеллект и преданность

Доберман — собака с развитым интеллектом и глубокими эмоциями. Она не терпит грубости и чувствует настроение хозяина.

Для добермана существует один, главный человек. Отсюда и известная черта этой породы — абсолютная преданность. Взрослая собака защищает семью инстинктивно, без дополнительных команд. Агрессия не является нормальным состоянием этой собаки: доберман атакует только при реальной угрозе.

Эти собаки обладают ярко выраженным чувством собственного достоинства. Они умны, но могут быть упрямыми, если чувствуют неуверенность человека. Поэтому важно с самого начала показать доберману, что рядом спокойный, последовательный и справедливый хозяин.

Характер у доберманов уравновешенный, но им требуется постоянная занятость. Без физической активности и умственной стимуляции собака начинает скучать, что нередко приводит к деструктивному поведению. Ей нужно движение, игры, задачи, а главное — внимание человека.

При должном воспитании доберман демонстрирует дисциплину. Эти собаки четко различают, где игра, а где работа, и в любой момент готовы к переключению. Благодаря этой способности породу часто выбирают для служебной и спортивной дрессировки.

Если в доме есть дети, доберман быстро становится для них няней и защитником. Он терпелив, аккуратен и приучен к самоконтролю. Но важно помнить, что формирование характера начинается в раннем возрасте. От того, как человек поведет себя в первые месяцы жизни щенка, зависит, каким вырастет собака — уверенной и доброжелательной или замкнутой и тревожной.

Уход и содержание добермана

Доберман не требует сложного ухода. Его короткая шерсть почти не линяет, поэтому достаточно один-два раза в неделю проходиться по корпусу мягкой щеткой, чтобы удалить пыль и отмершие волоски. Купание проводится по необходимости, примерно раз в два-три месяца или после активных прогулок.

Доберман не переносит холода. У него нет подшерстка, поэтому в морозы и в дождливую погоду собаку нужно защищать, используя легкие теплые попоны, и следить, чтобы она не мерзла. Эта порода создана для активной жизни, но не для постоянного содержания на улице.

Питание должно быть сбалансированным. Доберманам подходит как качественный промышленный корм премиум-класса, так и натуральный рацион из постного мяса, каш и овощей. Перекармливать нельзя — избыточный вес снижает выносливость и создает нагрузку на суставы.

Уход за зубами и когтями обязателен: зубной камень удаляется специальными игрушками и чисткой, когти подрезают раз в 3–4 недели. Не стоит забывать о профилактических осмотрах у ветеринара и вакцинации. Среди возможных проблем здоровья у породы встречаются дисплазия тазобедренных суставов, кардиомиопатия и кожные аллергии. При регулярном наблюдении и сбалансированном питании большинство из них можно предупредить.

Содержать добермана можно и в квартире, и в доме, но нужно обеспечить ему ежедневные прогулки не короче часа. Эти собаки обожают бег, поэтому для них подойдут велопрогулки, аджилити или просто активные игры на свежем воздухе. Без движения доберман теряет форму и интерес к жизни.

Если семья часто уезжает, оставляя собаку на долгое время, доберман испытывает стресс. Он ориентирован на человека и тяжело переносит одиночество. Поэтому перед тем, как завести собаку этой породы, важно оценить собственный ритм жизни и готовность уделять собаке время.

Дрессировка и воспитание

Доберман обладает большими способностями к обучению: он быстро схватывает суть, запоминает последовательность действий и умеет принимать самостоятельные решения.

Начинать обучение нужно с первых недель пребывания щенка в доме. Целью первоначальной дрессировки является социализация. Щенок должен научиться спокойно реагировать на других людей, звуки, транспорт и животных. Правильно социализированный доберман вырастает уверенным и уравновешенным, без излишней настороженности.

Затем осваиваются базовые команды: "сидеть", "лежать", "ко мне", "рядом". Команды подаются спокойным, уверенным голосом, без крика и физического воздействия. Доберман остро реагирует на интонацию и лучше усваивает информацию, когда его хвалят. Позже можно переходить к специальным дисциплинам: охранной службе, поиску, аджилити, спортивной дрессировке. Доберманам нравятся задачи, где нужно думать и двигаться одновременно.

Дрессировка для добермана не должна заканчиваться — это процесс на всю жизнь. Даже взрослой собаке нужны новые стимулы и задания. Если не давать интеллектуальной нагрузки, она начнет искать себе занятия самостоятельно, как дома, так и на прогулке, и может причинить вред имуществу, другим животным или людям.

Как выбрать щенка добермана

Прежде чем отправляться в питомник, нужно понять, для чего вам собака: для выставок, спорта, охраны или просто как компаньон. От этого зависит тип линии породы — рабочая или шоу.

Покупать щенка лучше в проверенном питомнике, где соблюдаются стандарты породы и ведется контроль здоровья родителей. У щенка должны быть документы РКФ (Российской кинологической федерации) или FCI (Международной кинологической федерации), ветеринарный паспорт, отметки о прививках. Внешне малыш должен быть активным, любопытным, без признаков страха или агрессии. Шерсть блестящая, глаза чистые, дыхание ровное.

При выборе нужно обратить внимание и на темперамент. Даже в одном помете щенки могут сильно различаться: кто-то будет спокойней, а кто-то — любопытней. Для семьи с детьми подойдет щенок с уравновешенным характером, без чрезмерной возбудимости. Если для собаки планируется спортивное или служебное применение, лучше выбирать энергичных и настойчивых щенков.

Сразу после покупки щенку необходимо организовать безопасное пространство: место для отдыха, миски, игрушки, вольер или манеж. Доберманы подвижны и быстро растут, поэтому им нужна возможность бегать и исследовать все вокруг. Щенка нельзя оставлять надолго одного и предоставлять самому себе: эта порода сильно привязывается к людям и нуждается в них.

Первые месяцы жизни для добермана — время активного обучения. Щенок должен познакомиться с улицей, людьми, другими животными. Чем шире его опыт, тем увереннее он будет чувствовать себя во взрослом возрасте.

Доберман в семье: совместимость собаки с детьми и другими животными

В семье пес становится настоящим членом коллектива, проявляя участие и внимание. К детям доберман относится внимательно и бережно: он интуитивно понимает, что малыши нуждаются в защите. Однако оставлять их наедине с собакой без контроля не стоит, но не из-за агрессии, а потому, что энергия собаки может быть чрезмерной для ребенка.

Если с раннего возраста приучить добермана к общению с другими питомцами, проблем не возникнет. Он способен дружить с кошками и другими собаками, когда не чувствует конкуренции за внимание хозяина. Но нельзя давать ему повода для ревности. Также важно обеспечивать всем животным свои зоны комфорта.

В обществе доберман ведет себя сдержанно. Он не навязывается, но всегда готов вмешаться, если чувствует угрозу. При правильной социализации он спокойно воспринимает гостей, не проявляя агрессии без причины.

Для добермана крайне важно чувствовать себя нужным. Если собака живет в семье, где ее игнорируют, она может начать замыкаться или проявлять тревожность. Зато в доме, где с ней общаются, играют и доверяют задачи — будь то охрана двора или сопровождение на пробежке, — доберман раскрывается полностью.