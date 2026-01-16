Как грамотно обустроить прихожую

Стильно и удобно оформить прихожую, избежав при этом хаоса, можно даже в небольшой квартире. Для этого необходимо грамотно подобрать и расположить мебель. Об этом «Известиям» рассказала дизайнер в мебельном бренде VERESK Яна Карпинская.

© Freepik

Специалист объяснила, что в основе функциональности прихожей лежит грамотное расположение мебели. Все основные элементы, такие как шкаф, вешалка или обувница, должны быть расположены как можно ближе к выходу. Благодаря этому одежду и обувь можно будет снять еще при входе в квартиру.

Зеркало дизайнер посоветовала разместить рядом с входной зоной, чтобы визуально расширить пространство. При этом в узких коридорах всю мебель стоит устанавливать вдоль одной стены, поскольку предметы, которые находятся напротив друг друга, значительно уменьшают полезную площадь.

По словам эксперта, при выборе мебели важно учитывать реальные габариты прихожей и потребности жильцов. Например, обувницы с откидным механизмом, которые значительно экономят место, подойдут не для всех видов обуви, поскольку высокие сапоги в них не поместятся.

Избавиться от визуального шума в прихожей помогут закрытые системы хранения, в числе которых распашные шкафы и шкафы-купе. При этом глубина мебели напрямую влияет на ее функциональность. Специалист предупредила, что в узкие модели требуется специальна фурнитура. Помимо этого, стоит отдавать предпочтение шкафам на цоколе, чтобы уборка была проще.

Дизайнер отметила, что в 2026 году будут популярны прихожие-гардеробные в нишах с эффектом «парящей» мебели.

«Такая конструкция крепится к стене и не касается пола, создавая ощущение легкости и упрощая уборку. Однако для ее монтажа нужна несущая стена из бетона или кирпича», — объяснила она.

Эксперт добавила, что мебель стоит выбирать природных оттенков, а также можно отдавать предпочтение текстурам дерева. Кроме того, рекомендуется обратить внимание на спокойные светлые тона, которые легко сочетаются с яркими акцентами.

Художница, скульптор и арт-исследователь Дарья Русских до этого рассказала, что создать дома уютную и подходящую для отдыха атмосферу поможет интерьер, в котором используются натуральные материалы, имитирующие природу. По ее словам, расслаблению также будут способствовать картины в нейтральных и нежных тонах.