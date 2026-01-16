Кинолог Голубев назвал чипирование безвредным для питомца

RT на русском

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, что чипирование домашнего питомца безвредно для его здоровья.

Кинолог рассказал, безопасно ли чипирование для питомцев
© РИА Новости
«Оно не вызывает у питомца ощутимой боли, он не испытывает дискомфорта и после него», — заявил эксперт в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

По словам специалиста, маркирование домашнего животного является правильным и грамотным решением.

