Кинолог рассказал, безопасно ли чипирование для питомцев

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, что чипирование домашнего питомца безвредно для его здоровья.

«Оно не вызывает у питомца ощутимой боли, он не испытывает дискомфорта и после него», — заявил эксперт в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

По словам специалиста, маркирование домашнего животного является правильным и грамотным решением.

