Четыре необычных вида спорта для собак и их хозяев

Если вы не знаете, чем занять питомца, предлагаем присмотреться к этим вариантам.

Помимо привычного аджилити и фрисби, существует множество других дисциплин, где собаки могут проявить себя. Они направлены на развитие природных талантов питомца и укрепление контакта с человеком. Рассказываем о четырёх необычных и набирающих популярность видах спорта с собаками.

Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации:

«Важно понимать, что подобные соревнования созданы не только для зрелища. Они помогают сохранить рабочие качества собак, дают питомцу необходимую физическую и умственную нагрузку. А главный принцип: участие должно приносить собаке радость, а не быть принуждением».

Танцы с собаками

Это артистичное шоу, где пара (хозяин и питомец) выполняет комплекс трюков и упражнений под музыку. Есть конкретные критерии, которые оценивают судьи: мастерство проводника и собаки, артистичность пары и сложность выполненных элементов.

На официальных состязаниях не допускается привлекать животное едой или игрушкой – оно должно понимать хозяина по взгляду, по движению. А вот после выступления питомец уже может получить лакомство.

Первое такое показательное выступление для широкой публики провела в Великобритании в 1990 году дрессировщица Мэри Рей. Оно так понравилось зрителям, что быстро положило начало появлению отдельной спортивной дисциплины.

И сегодня, если следовать заданной традиции, остаётся важным, чтобы выступление было похоже на настоящий парный танец, а не просто на дрессировку. По выбору костюмов и музыкального сопровождения ограничений нет: номера могут быть самыми необычными – каждый раз это сюрприз для публики.

Поиск трюфелей

Это так называемая «тихая охота» для собак с отличным нюхом. Дисциплина появилась в Швейцарии, Северной Италии и Южной Франции, где для поиска дорогого деликатеса задействовались специально обученные породы. Традиционно это итальянские лаготто-романьоло. Существуют целые поколения обученных собак, секреты дрессировки которых не разглашаются. Стоят такие щенки очень дорого.

Сегодня старая традиция переросла в отдельную дисциплину, которая позволяет познакомиться с процессом поиска трюфелей. На площадке закапывают настоящие грибы или их имитаторы, а также «обманки». Задача собаки – найти их за определённое время.

Проводник, хозяин питомца, может лишь направлять животное жестами, но вмешиваться в поиск ему нельзя. Этот спорт отлично развивает обонятельные способности и сосредоточенность.

Док-дайвинг

Название док-дайвинг произошло от английских слов dock (пристань, причал) и diving (ныряние). В этом виде спорта собаки совершают прыжки в воду, стремясь достать игрушку, брошенную хозяином.

Традиционно в дисциплине участвуют породы, которые изначально отлично чувствуют себя в воде, и у них есть навыки спасения людей, например, ньюфаундленд, португальская водяная собака, ирландский водяной спаниель. Главное условие – животное должно любить воду и комфортно чувствовать себя в процессе. Судьи оценивают не только дальность прыжка, но и энтузиазм, технику и стиль питомца.

В тестировании иногда также проверяют умение собак выполнять отдельные элементы. Например, питомец должен схватить подвешенную игрушку во время прыжка. Это идеальная летняя активность для энергичных собак, которые обожают воду. Однако данный норматив пока не признан Международной кинологической федерацией (FCI).

Барнхант

Дисциплина, где собака демонстрирует рабочие навыки по обнаружению грызунов, но без вреда для них. Изначально дисциплина зародилась на американских фермах, где в амбарах часто водились крысы. Дословно термин так и переводится — «охота в амбаре» (от англ. barn – амбар и hunt – охота).

Современная дисциплина имитирует первоначальный «рабочий» вариант: в лабиринте из тюков сена тоже прячутся живые грызуны, но в защитных контейнерах или тубусах. Также размещаются «обманки», чтобы запутать участников. Задача пса – быстро и точно найти всех зверьков по запаху, не причинив им вреда.

Если питомец пытается сломать контейнер, достать грызуна, его дисквалифицируют. Сами же крысы с самого начала приучены не бояться собак, чтобы процесс не доставлял им стресса. Между испытаниями животным обязательно предоставляется время для отдыха.