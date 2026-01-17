Сколько стоит котенок самой красивой в мире породы

Цена на котенка-абиссинца в России в среднем составляет от 50 до 100 тыс. рублей. Об этом в интервью ТАСС рассказала Дарья Грузинова, чей кот-абиссинец по итогам 2025 года возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек (WCF).

Абиссинский кот из России по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк в борьбе за победу в рейтинге обошел 1,5 тыс. конкурентов из разных стран.

«Цены на абиссинцев сейчас разные, в среднем они начинаются от 50 тыс. и выше, но средняя цена сейчас около 100 тыс. за котенка», — рассказала она.

Грузинова предупредила, что абиссинцы - очень активные кошки.

«Надо быть готовым, что такой кот всегда будет находиться с тобой. Однако, важно учитывать его буйный нрав — возможна утрата какой-то вазы, пока он будет бегать "по вертикалям", особенно в молодости, — отметила она. — Когда они становятся постарше, то уже успокаиваются, становятся спокойнее. Если у вас характер спокойный и вы хотите такого же кота, то вам лучше заводить британца, который ляжет вместе с вами, тут уже не будет гонок по вертикали. Надо понимать, к чему вы готовы».

Победителя рейтинга WCF отбирали по балльно-рейтинговой системе. В течение года коты должны были участвовать в различных выставках, где их оценивали эксперты международного уровня из разных стран.