Почему важно избавиться от новогодней елки и как это грамотно сделать

Новогодние праздники позади, и многие уже избавились от праздничных атрибутов — или, по крайней мере, планируют это сделать в ближайшее время. Если в вашем доме была живая ель, ее нужно грамотно утилизировать. Как это сделать и будут ли негативные последствия для психики, если сил и желания убирать новогодние атрибуты пока не находится, — в материале «Вечерней Москвы».

Как утилизировать елку

Хотя живая ель — это органический продукт, который будет разлагаться естественным образом, отнести ее на свалку будет не самым верным решением. Дерево может гнить как минимум 30 лет только в природе, а в окружении прочего мусора на полигоне этот процесс займет еще больше времени. При разложении ели выделяются метан и углекислый газ, которые загрязняют окружающую среду. В мусорном баке этому дереву тоже не место, поскольку оно считается крупногабаритным отходом, если превышает по размерам 0,5 метра в длину и ширину.

Чтобы не навредить природе и ель даже после своей «новогодней службы» могла принести пользу, можно сдать ее в специализированный пункт приема. Оттуда главный атрибут Нового года отправят на переработку, где из него сделают щепу: она пригодится для обогащения почвы, создания троп и покрытий на площадках и в прогулочных зонах.

В Москве действует 175 точек, в которых принимают ели, сосны, пихты и ветки хвойных деревьев на переработку. Выбрать удобный адрес пункта приема можно на сайте акции «Елочный круговорот». Важно знать: елки принимают на переработку безо всяких украшений (игрушек, дождика, мишуры и так далее). Пункты приема новогодних деревьев работают с 2 января 2026 года по 1 марта 2026 года круглосуточно.

Помимо этого, можно сдать елку в зоопарк, приют для животных или на ферму. Их могут использовать для обустройства вольеров и угощений. Например, в Москве можно сдать ель в Московский зоопарк: там деревья принимают с 5 по 19 января 2026 года, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада.

Найти применение «отслужившей свое» ели можно и в хозяйстве. Ее можно распилить на дрова, а хвою использовать для банных веников и укрытия почвы.

Также существуют частные компании, которые могут вывезти ель прямо из вашего дома. Цены на их услуги начинаются от 1,9 тысячи рублей. Сотрудники заберут дерево и отправят его на переработку.

Если в Новом году вы решили избавиться от старой искусственной ели, можно утилизировать ее в специальный контейнер для крупногабаритных отходов или подарить ей вторую жизнь: продать через доски объявлений или использовать ее части в декоре.

Как новогодний декор влияет на психику после праздников

Некоторые считают. что слишком долгое пребывание новогодних атрибутов в доме после самого праздника может негативно повлиять на эмоциональное состояние. Однако в беседе с «Вечерней Москвой» психолог Андрей Зберовский заверил: ничего критического не произойдет, если праздничные деревья и украшения побудут в вашем доме еще немного.

«Я советую в течение всего января сохранять елки и другие украшения — это поддерживает хорошее новогоднее настроение. Можно до 1 февраля подкладывать под елку конфетки и угощения, как в семьях только из взрослых, так и особенно в семьях с детьми — это будет хорошей традицией, — рекомендует эксперт. — Впрочем чрезмерно "затягивать праздник" тоже не стоит: сохранять елку и украшения до марта и далее — это уже моветон, вызывающий улыбку. Если речь идет о живой елке, то к этому времени она уже вся потеряет свои иголки и будет вызывать раздражение, а это нам не нужно».

Что касается искусственной ели, то она, конечно, может стоять сколь угодно долго, хоть круглый год. Но Зберовский напомнил: в феврале уже начнутся первые солнечные дни, а еще придут другие праздники, и на их фоне новогоднее дерево будет смотреться уже немного неуместно.

«Поэтому елка должна приходить и уходить вовремя. Но и сильно торопиться с этим тоже не нужно», — заключил психолог.

