Как подготовить саженец розы к посадке

Знаете, сколько ни сажай розы, всегда находишь что-то новое. Опытные цветоводы поделились с одним лайфхаком, и теперь саженцы приживаются почти без исключений. Ключевой момент в этом процессе называется «правилом восьмерки». Но до него нужно еще дойти.

Начинается все с распаковки. Саженцы в коробках обычно плотно упакованы в пленку с наклеенным стикером. Первое, что следует сделать: аккуратно срезать этот стикер вместе с кусочком полиэтилена и привязать к ветке. Это поможет не перепутать сорта. Корни часто в торфе или опилках, а иногда уже с молодыми, хрупкими корешками. Чтобы их не повредить, не отряхивайте субстрат, а опустите корни в воду. За 20 минут торф отходит сам, совершенно не травмируя эти бесценные белые ниточки, отмечает канал «Посад».

Дальше — замачивание. Это обязательный этап. После хранения саженец обезвожен, ему нужно «напиться». Поставьте его в ведро с водой на сутки. А в воду добавьте лучший натуральный стимулятор — веточки ивы, которые уже дали корешки. Поверьте, это работает лучше любых магазинных средств.

На следующий день — посадка. Кстати, высаживать новичков лучше сначала в горшки, не заглубляя место прививки. Так легче следить за ними. И вот самое главное — «правило восьмерки». Часто у саженцев корни невероятно длинные, их сворачивают в упаковке буквально в три погибели. И многие садоводы копают под них огромные ямы, стараясь все сохранить. А зря. Такой саженец просто не сможет «прокормить» всю эту массу корней — у него еще нет достаточной листвы.

Поэтому безжалостно подрежьте корни секатором. Но не как попало, а по определенному принципу. Представьте себе классическую цифру 8, где верхний круг — это надземная часть саженца, а нижний, чуть больший, — его корневая система. Место их пересечения — это корневая шейка. Каждый корень нужно резать до здоровой, светлой ткани. Если срез коричневый или черный — режьте дальше, пока он не станет белым или кремовым. Нужны только живые корни.

После такой подготовки можно сажать розу в горшок, хорошо расправляя оставшиеся корни, полив тем же настоем с ивой. Когда роза тронется в рост и докажет, что сорт соответствует этикетке, можно пересадить ее на постоянное место. Лучше всего — в пасмурный день или вечером.

«ГлагоL» ранее подсказал, как подготовить розы к зиме, а также о способах укрытия. Специалисты советуют укрывать дышащими материалами, иначе цветам грозит выпревание.