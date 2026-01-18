Шторы, которые убивают уют: пять антитрендов в оформлении окон

Каждая хозяйка мечтает, чтобы ее дом дышал уютом и теплом, а не выглядел дешево и безвкусно. Окна играют в этом огромную роль, и неправильный выбор штор может испортить все впечатление. Вот от каких моделей стоит отказаться, чтобы в комнатах стала по-настоящему приятная атмосфера.

Первое, что бросается в глаза — глянцевые шторы с объемными рисунками. Яркий блеск и броские узоры выглядят устаревшими и удешевляют обстановку. Вместо них дизайнеры советуют выбирать спокойные матовые ткани приглушенных оттенков. Например, плотный лен на хлопковой подкладке отлично защитит от солнца, не перегружая пространство, отмечает канал «Уютный дом с BLIZKO».

Следующий антитренд — тюль с вычурным кружевом. Слишком ажурные и узорчатые варианты давно потеряли актуальность. Куда современнее смотрятся минималистичные, однотонные решения, которые не отвлекают на себя внимание.

Избегайте дешевой синтетики с характерным пластиковым блеском. Такая ткань часто кажется искусственной, быстро выцветает на солнце и электризуется. Гораздо лучше обратить внимание на натуральные материалы: благородный шелк или тот же лен в естественных, природных тонах. Они приятны на ощупь и гармонично вписываются в интерьер.

Сложные многоуровневые конструкции с ламбрекенами, обильными драпировками и кисточками также остались в прошлом. Если хочется добавить акцент, можно выбрать шторы с геометрическим принтом или смелым, но не кричащим цветом.

И наконец, тяжелые портьеры в небольших комнатах. Они буквально «съедают» пространство, делая его тесным. Вместо них для маленьких помещений идеально подходят практичные альтернативы: римские шторы, жалюзи или изящные шторы-плиссе. Они компактны, функциональны и позволяют максимально использовать естественный свет.