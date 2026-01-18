Почему законопроект о чипировании домашних животных трудно реализовать

Система не сможет заработать сразу из-за страха граждан перед новым и нежелания дополнительных затрат.

© РИА Новости

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила юрист, учредитель общественного движения «Нетовар» Жанна Белоусова.

«Маркировка, постановка на учёт домашних животных необходима. Это помогает в розыске потерянных животных, помогает развивать у владельцев ответственное отношение к содержанию питомцев. Но есть нюансы, и сразу такая система не сможет заработать. Есть страх граждан перед чем-то новым, есть финансовые затраты, которые также страшат граждан, есть опасения о том, что может быть введён обязательный налог».

Ранее комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды поддержал законопроект о чипировании домашних животных. Согласно документу, владельцев питомцев обяжут чипировать питомцев ошейниками, бирками или микрочипами на выбор хозяина. Также будет необходимо ставить питомца на учёт, т. е. передавать о нём и о его владельце сведения в государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»).