Секрет красоты кошки, победившей в World Cat Federation в категории «ветераны»

Рацион из специального корма, нужных сортов сырого мяса и морепродуктов, а также активные игры и большое количество фильтрованной воды помогают сохранять форму кошке породы курильский бобтейл, которая заняла первое место в рейтинге World Cat Federation в категории "ветераны". Об этом ТАСС сообщила хозяйка 10-летней кошки, фелинолог Оксана Кузнецова.

© globallookpress

«Животные моего питомника на смешанном питании. У них всегда стоит сухой корм, который предлагают разные производители. Я обязательно консультируюсь с ветеринаром при выборе корма, многие корма она не одобряет. Дополнительно к сухому корму я даю сырое мясо или замороженных суточных цыплят. Мясо нежирных сортов, желательно красное и жилистое, чтобы коты его жевали. Курилы с удовольствие едят рыбу, морепродукты, некоторые за креветку готовы на все. Предварительно мясо или рыба должны быть проморожены не менее трех суток», — сказала Кузнецова.

Владелица кошки отметила, что у питомцев всегда должна быть чистая вода и активные игры, которые помогают поддерживать хорошую форму.

«Я даю только фильтрованную воду. Мои кошки много пьют. Чаще всего курильские бобтейлы не склонны к обжорству, поэтому корм стоит у них всегда, они едят немного по своему желанию. А для поддержания мышечной массы и хорошей формы играю с котами в активные игры, чтобы они бегали и прыгали», — добавила она.

По словам Кузнецовой, здоровые животные ухаживают за своей шерстью самостоятельно, поэтому не требуют регулярного мытья.