Что делать, если ребенок просит подарить ему лошадь

Символ 2026 года — Огненная Лошадь. «Вечерняя Москва» узнала, что делать, если ребенок просит в подарок живую лошадь, и разобралась, во сколько обойдется ее содержание.

Так, молодой и красивый жеребец стоит около 150 тысяч рублей. Однако на одной лишь покупке лошади дело, конечно, не заканчивается. По словам тренера по конному спорту Елены Вильдеевой, ежемесячное содержание такого животного обойдется примерно в 30 тысяч рублей.

В эту сумму входит место в конюшне, плюс к этому прибавьте 10 000 рублей в месяц на корм и базовый уход, — рассказывает Вильдеева. — Также на ответственности владельца будет ежедневный выгул, кормление. Еще нужно будет следить за здоровьем, состоянием копыт и подков. Такого питомца не заводят для хобби или просто в качестве подарка.

Кстати, корм — самая затратная статья. Кони едят много, и качество питания напрямую влияет на их здоровье и работоспособность. Оптимальное кормление — это не только еда, но и правильный баланс витаминов и минералов, которые нельзя на авось закупать впрок. Уход за лошадью влияет на ментальное состояние их владельцев.

Для детей и взрослых с разными физическими и психологическими особенностями общение с лошадью становится настоящей точкой опоры. Улучшается координация, внутреннее равновесие. Иногда одна прогулка с лошадью дает больше, чем долгие разговоры, — добавила Елена Вильдеева.

Тем не менее стоит объективно оценить свои возможности. И дело тут не только в деньгах. Так, на уход за скакуном в день уходит около двух часов. А если у вас нет на это времени — наймите специалиста. Кроме того, необходимо учитывать дополнительные и непредвиденные траты: услуги ветеринара, вакцинации, стоимость амуниции — седло, уздечка и ее регулярная починка. А если вы планируете ездить верхом, не стоит забывать и про платные тренировки с инструктором. Важна и организация досуга и нагрузок для животного — постоянное нахождение в загоне без активностей вредно для его психики и мышц.

Поэтому перед решением о покупке тренер по конному спорту рекомендует купить несколько месяцев абонемента в конноспортивном клубе, чтобы новичок на своем опыте оценил реальный масштаб требуемых времени, сил и финансов.

Дарья Дугенцова, детский психолог частной практики:

Не смейтесь и не обесценивайте желание ребенка: для малыша это может быть не шуткой, а мечтой. Примите чувства ребенка, затем спокойно и честно объясните, почему лошадь вы завести не сможете. Можно сказать: «Я вижу, как тебе хочется лошадь. Но лошади нужны поле, конюшня, особый уход. В квартире ей будет плохо, и мы не сможем о ней правильно заботиться». Донесите до ребенка, что его желание нормально, но возможности реализовать его нет. И ребенок научится принимать ограничения без обиды.

