Кинолог рассказал, какие игрушки собакам жизненно необходимы

Кинолог Владимир Голубев объяснил, как правильно выбирать игрушки для собак. По его словам, они должны соответствовать потребностям четвероногих друзей.

Кузбассовцам важно подбирать собакам игрушки, которые отвечают их природным желаниям, не причиняют вреда и приносят пользу. Как рассказал РИА "Новости" президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, при выборе игрушек стоит думать не о внешней "милоте", а о практичности и реальных потребностях питомца. Людям часто нравятся мягкие игрушки, но собакам они нужны далеко не всегда. При этом рынок буквально переполнен такими вариантами, ориентированными скорее на хозяев, чем на животных. Практика показывает, что мягкие игрушки – одни из самых непрактичных: собака легко их разрывает и может проглотить наполнитель, а это уже опасно.

Голубев выделил несколько основных категорий полезных игрушек: жевательные, для преследования, для перетягивания и развивающие. Каждая из них по-своему интересна и полезна для собаки.

Жевательные игрушки закрывают базовую потребность – желание что-то грызть. Это особенно актуально для щенков, у которых меняются зубы, из‑за чего они тянут в пасть всё подряд. Мягкие игрушки для этого не подходят. Эксперт советует выбирать изделия из прочных материалов, например из литой резины. Также подойдут игрушки из оленьих рогов. Их сложно разгрызть, они надолго занимают собаку, помогают снизить тревожность, массируют десны и способствуют очищению зубов от налета.

Игрушки для преследования поддерживают охотничий инстинкт, который до сих пор силён у многих собак. Самый простой и удачный вариант – мяч. Но и здесь есть важные нюансы: лучше выбирать мячи без ворса, а не теннисные, чтобы у собаки не возникло желания оторвать и съесть нитки. Играть стоит только на безопасной, закрытой территории. Хорошей альтернативой мячу может стать фрисби.

Также к игрушкам для преследования относятся трепалки. Однако, как отметил Голубев, мягкие варианты подходят не всем. Их можно предложить щенку, но при этом важно постоянно следить, чтобы он не порвал игрушку и не съел наполнитель.

Игрушки для перетягивания помогают развивать тело собаки, укреплять хватку и навыки. Канатики с узелками или мячиками отлично подходят для совместных игр. Они снимают стресс и дают физическую нагрузку, но требуют соблюдения техники безопасности: нельзя резко дергать, поднимать собаку в воздух, важно обучить команде "Отдай", используя лакомство, и следить, чтобы не пострадали зубы и шея питомца.

На рынке также много так называемых "умных" игрушек. В основе большинства из них – интерес собаки к лакомству. Еда прячется в ячейках, которые нужно открыть. Питомцу приходится катать, толкать и разбираться, как добыть угощение. Такие игрушки дают отличную умственную нагрузку, передает ИА Stavropol.Media.

Согласно рекомендациям кинологической федерации, игрушки не должны целиком помещаться в пасть собаки или содержать мелкие детали. Важно учитывать возраст и уровень активности питомца. Щенкам лучше сразу выбирать максимально прочные варианты, так как они всё пробуют на зуб. А для пожилых собак подойдут более мягкие игрушки, например с пищалками.

Чтобы собаке не было скучно, Голубев советует простой лайфхак: часть игрушек убирать на время, а затем менять их местами. И главное – каждая игрушка должна выполнять свою задачу, а не просто красиво выглядеть, подытожил президент РКФ.