Rак избавиться от запаха новой одежды

Резкий химический запах новой одежды появляется из-за используемых при изготовлении материалов и контроля на фабрике. Избавиться от неприятного аромата помогут несколько простых способов. Об этом Life рассказал кандидат химических наук и доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

© Газета.Ru

По словам специалиста, в первую очередь нужно попробовать устранить химический запах с помощью механического удаления остаточных реагентов с поверхности волокон. Необходимо стирать вещь при максимально допустимой температуре, добавив порошок с содержанием поверхностно-активных веществ. Материалы, которые нельзя стирать в машинке, эксперт посоветовал замачивать в прохладной воде с одной ложкой пищевой соды на литр.

«Сода создает щелочную среду, способствующую нейтрализации некоторых кислых компонентов, обладающих неприятным запахом», — объяснил он.

Эксперт отметил, что если запах остался после стирки, следует воспользоваться физико-химическим методом. Новую вещь нужно положить в пакет с открытыми емкостями с активированным углем на 24-48 часов. Также можно вывесить одежду на балкон, если на улице солнечно и есть ветер. Однако, по словам Дорохова, в таком случае есть риск, что цветные тканы выцветут.

Специалист добавил, что от дешевых вещей из полиэстреа и кожзаменителя, которые облают стойким запахом, следует отказаться. Постоянное вдыхание их химического аромата может навредить здоровью.

Старший преподаватель клинической микробиологии Лестерского университета Примроуз Фристоун в интервью The Conversation до этого предупредила, что повторное ношение грязных носков повышает риск респираторных и кишечных инфекций, а также грибковых заболеваний, в числе которых эпидермофития стоп.