Главные ошибки в ремонте ванной: что нельзя делать, чтобы не переделывать

Ванная — одно из тех мест, где желание сэкономить появляется особенно быстро. Визуально все выглядит нормально: плитка красивая, сантехника блестит, вода льется. Кажется, что на этом можно и остановиться. Но именно в ванной почти все ошибки всплывают не сразу, а через месяцы — когда уже поздно и дорого что-то исправлять, как пишет дизайнер Артем Алексеев.

Главная зона риска — то, чего не видно. В первую очередь это гидроизоляция. Ее не показывают гостям и не выкладывают на фото, но именно она отвечает за отсутствие сырости, плесени, запахов и проблем с соседями снизу. Экономия здесь почти всегда заканчивается демонтажем плитки и полным переделыванием.

Та же история со сливом в душевой. Дешевые трапы и неудачные решения быстро превращают душ в лужу с запахами и постоянными засорами. Каждый прием душа начинает раздражать и напоминать, где именно решили сэкономить.

Смесители и внутренняя сантехника тоже обманчивы. Важно не то, как они выглядят, а что скрыто внутри стены. Через год дешевые решения начинают течь, шипеть и плохо держать температуру, а исправляется это почти всегда вскрытием плитки.

Еще один незаметный, но критичный момент — вентиляция. Если в ванной долго не сохнет воздух, запотевает зеркало и появляется запах, дело не в квартире, а в плохом воздухообмене. Экономия здесь быстро приводит к плесени и испорченной отделке.

Опасной может стать и экономия на электрике. Вода, розетки и удлинители — сочетание сомнительное. Непродуманное размещение и отсутствие защиты создают не только неудобство, но и реальный риск.

Многие недооценивают подготовку основания и уклоны. Когда вода застаивается, затекает под мебель и разрушает швы, виноваты именно эти «невидимые» этапы. И, наконец, даже самые хорошие материалы не спасают, если монтаж выполнен плохо. Кривые швы, трещины и перекосы появляются быстрее, чем кажется.

Экономить в ванной можно, но только на внешнем: декоре, форме раковины, модных решениях и брендах. А вот все, что скрыто, технически важно и не меняется без демонтажа, — та самая зона, где экономия почти всегда выходит дороже ремонта.

