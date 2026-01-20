Почему сухой корм опасен: четыре ошибки, которые совершают даже опытные хозяева

Кормить кошку сухим кормом — это удобно. Открыл пакет, насыпал гранулы, и все счастливы. Кажется, что это идеальный баланс питания, как пишет автор канала «ikoshkiru — Мир кошек». Но на деле многие владельцы умудряются совершать одни и те же ошибки, которые превращают пользу корма в проблемы со здоровьем питомца.

© ГлагоL

Помните, что кошки — жуткие консерваторы в еде, их ЖКТ не любит сюрпризов. Резкая смена корма — это гарантированный стресс, расстройство желудка, а в перспективе — гастрит или панкреатит. Выберите один хороший корм и придерживайтесь его. Если уж надо перейти на другой — делайте это плавно, подмешивая новый корм к старому в течение недели.

Сухой корм и натуральная еда (мясо, овощи, каши) — это два разных мира. Они требуют разных ферментов для переваривания. Нельзя смешивать их в одной миске или кормить кошку то одним, то другим в течение дня. Это как если бы вы ели борщ, а потом сразу заедали его сухим пайком. Пищеварительная система кошки просто сойдет с ума. Готовый корм уже сбалансирован, не надо ничего «улучшать» своими добавками.

Самая большая опасность сухого корма — он сухой. Кошки от природы мало пьют, они не чувствуют сильной жажды. А без достаточного количества воды сухой корм бьет по почкам и мочевыводящей системе.

Правило: Вода должна быть всегда. Поставьте миски в разных местах квартиры или купите фонтанчик — многие кошки обожают пить проточную воду.

Котенку нужен корм для роста — там больше белка и жира. Взрослой кошке нужно просто поддерживать форму. Если кормить взрослого кота кормом для малышей, он быстро превратится в толстого и неповоротливого обжору. И наоборот, котенок на взрослом корме будет недополучать питательные вещества, поэтому всегда смотрите на этикетку и выбирайте корм по возрасту.

Внимательность к этим деталям поможет вашей кошке прожить долгую и здоровую жизнь. Ведь сухой корм — это не просто гранулы, это целая система питания.

Также «ГлагоL» рассказывал о других важных аспектах ухода за домашними питомцами. Например, стойкий неприятный запах изо рта у кошки может быть признаком серьезных стоматологических проблем или заболеваний внутренних органов. Если ваши животные уже пожилые, то подберите для них правильное питание и создайте дома доступную среду.