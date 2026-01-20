Как почистить духовку без усилий

Чистка духовки долго казалась автору канала «Она знает» самым неприятным делом на кухне: жир, нагар, пригоревшие брызги и часы, потраченные на бесполезное трение. Все менялось только в худшую сторону, пока она не подсмотрела, как с этим справляются клинеры. Оказалось, духовку не нужно мучить — достаточно дать средству время и работать с холодной поверхностью.

Профессиональные составы действуют за счет щелочных компонентов, которые размягчают даже застарелый жир. Главное — наносить их на холодную или слегка теплую духовку и не спешить сразу тереть. Когда загрязнения размягчены, все снимается легко, особенно если аккуратно помочь себе скребком, держа его под небольшим углом, не царапая эмаль.

Народные способы тоже могут сработать, если духовка не запущена. Пар от воды с лимонной кислотой или уксусом хорошо размягчает жир, после чего поверхности легко протираются обычной губкой. Но настоящий секрет — не доводить до катастрофы. Самая быстрая уборка получается тогда, когда духовку протирают сразу после готовки, пока она еще теплая.

Чтобы плита не пачкалась во время готовки, опытные хозяйки советуют перед началом посыпать ее поверхность тонким слоем соли, которая станет барьером от брызг и нагара. Для очистки сантехники от желтых разводов и известкового налета можно использовать домашние средства: смесь соды и лимонной кислоты, раствор уксуса или состав из нашатырного спирта, перекиси и глицерина.