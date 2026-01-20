Что нужно знать о породе йоркширский терьер

Йоркширские терьеры — маленькие собаки с удивительным характером. Порода возникла в Северной Англии в XIX веке для ловли крыс на фабриках и в шахтах, среди предков — клайдсдейл-терьер и черно-подпалый терьер. Настоящее название «йоркширский терьер» закрепилось в 1870-х годах, о чем пишут авторы канала «Питомцы Mail.ru».

© ГлагоL

Несмотря на миниатюрный размер, йорки энергичны и спортивны. Они любят аджилити, долгие прогулки и проявляют сторожевые качества. Эти собаки смелые, любопытные и преданные, быстро учатся, но обладают сильным охотничьим инстинктом, поэтому соседство с хомяками или птицами может быть проблематичным.

Йорки независимы: могут быть ласковыми, но ненадолго. Некоторые нежные, другие игривые, но все нуждаются в раннем обучении и социализации, иначе привычки трудно исправить. Средняя продолжительность жизни — 14–16 лет, но порода склонна к ряду заболеваний, особенно миниатюрные йорки весом менее 2 кг.

Шерсть йорков длинная и шелковистая, почти не линяет, но требует регулярного ухода: расчесывание 4–5 раз в неделю, стрижка, чистка глаз, ушей и зубов. История породы знает йорков-терапевтов, например, во время Второй мировой войны собака Смоки помогала раненым и доставляла провода между постами.

Многие заводчики теперь оставляют йоркам натуральные хвосты, что делает их особенно милыми. Несмотря на маленький размер, йорки нуждаются в активных прогулках и играх, иначе возникают поведенческие проблемы. Они разговорчивы и громко выражают эмоции, что может быть полезно для охраны, но требует дрессировки.

Также «ГлагоL» рассказывал о том, какие породы собак считаются самыми упрямыми, а какие — самыми способными к дрессировке. К независимым и своенравным псам были отнесены акита-ину, хаски, чау-чау, бигль и бульдоги. Среди же наиболее легко обучаемых пород эксперты выделяют бордер-колли, пуделя, немецкую овчарку, золотистого ретривера, добермана и лабрадора-ретривера.