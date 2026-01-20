Какие растения «тугодумы» нужно посадить сейчас для летнего цветения

Многие дачники уверены, что до марта можно расслабиться, но для опытных цветоводов сезон вовсю стартует уже в январе. Если вы хотите увидеть цветение эустомы или дельфиниума не в сентябре под заморозки, а в разгар лета — пора доставать плошки и грунт, как утверждает автор канала «Дачные хитрости от А до Я».

В первую очередь мы сеем тех «тугодумов», у которых от первых всходов до первых бутонов проходит 4–5 месяцев. В этом списке:

Эустома. Ее вообще называют «королевой терпения». Растет она вначале очень медленно, так что январский старт — это база. Гвоздика Шабо и садовая. Пеларгония (герань) и бегония. Лобелия. Чтобы к маю получить пышные «облака» в кашпо, начинать лучше пораньше. Вербена и дельфиниумы.

Помните, что в январе за окном темно, поэтому без фитолампы затея обречена. Светим минимум 12–14 часов в день, иначе сеянцы вытянутся в «ниточки» и просто упадут. Земля должна быть влажной, но не болотом. В холодное время года на подоконниках часто застаивается сырость, а это прямой путь к «черной ножке».

Большинству цветов для прорастания нужно тепло (+22…+25°C), но как только появятся петельки всходов — лучше чуть снизить температуру, чтобы они не рванули в рост в ущерб корням. И не забудьте про стратификацию (обработку холодом) для дельфиниумов и некоторых видов колокольчиков. Без этой «встряски» семена могут просто пролежать в земле до весны и не проснуться.

Также эксперты советуют использовать натуральные стимуляторы: раствор пекарских дрожжей для активации роста корней и настой луковой шелухи для укрепления иммунитета растений. Эти средства мягко поддерживают растения, но важно вносить их умеренно и только для здоровых цветов.