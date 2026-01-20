О чем кричат сорняки: как «прочитать» состояние почвы по растениям

Если ваш участок зарос сорняками, не спешите просто браться за тяпку. Автор канала «Идеи вашего дома» предлагает внимательно посмотреть, что именно выросло: растения-индикаторы работают лучше лабораторного теста, подсказывая, где почва закисла, а где превратилась в «бетон».

© ГлагоL

Если подорожник обжил не только дорожки, но и грядки — это верный признак переуплотненного грунта и высокой кислотности. Скорее всего, землю здесь давно не рыхлили «глубоко» и не вносили органику.

Обычной прополки мало. Осенью обязательно внесите доломитовую муку (в среднем 400–500 г на кв. м, если почва тяжелая), мел или известь.

Чистотел — хитрый сосед. Сам по себе он любит азот, но часто сигнализирует о перекосе pH. Посмотрите, кто растет рядом: если видите мяту или мокрицу — почва кислая, нужно раскислять. Если клевер — кислотности не хватает. Работая с чистотелом, всегда надевайте перчатки — его яркий сок трудно отмыть, и он может вызвать раздражение кожи.

Многие думают, что одуванчик растет везде, но он обожает «забитую» землю, где мало кальция, но слишком много калия. Его мощный корень пытается пробить плотные слои, доставая питание с глубины. После удаления корней внесите кальциевую селитру или гипс. И не забудьте про рыхление — одуванчик не любит аэрируемую, легкую почву.

Лютик и хвощ — главные индикаторы «болота». Если по участку пополз хвощ или расцвел лютик, значит, корням ваших культур нечем дышать из-за сырости. В такой среде быстро размножается гниль. Обычными удобрениями тут не поможешь — нужен дренаж. Прокопайте сточные канавы или поднимите грядки, а против хвоща отлично работает посев фацелии или горчицы.

Помните, что контролировать сорняки на участке — важно.