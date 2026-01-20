Топ-5 экзотических животных, которых чаще всего заводят в России

Россияне стали чаще выбирать экзотических питомцев: от мини-крокодилов до гигантских улиток. Из последних объявлений можно узнать наших самых необычных соседей.

Издание Muksun.fm изучило свежие предложения и составило топ самых экзотических любимцев:

Саванна – кошка‑полудикая. Она представляет собой гибрид домашней кошки и африканского сервала. Их отличают огромные уши, пятнистая шёлковая шерсть, грациозная мускулатура и пронзительный взгляд. Цена: 280 000 рублей. Она требует простора (может подпрыгивать на 2,5 м), у неё непростой характер, поэтому она нуждается в осознанном владельце.

Сочетает грациозность дикого сервала и нежность домашней кошки, – говорится в объявлении.

Йеменский хамелеон – мастер перевоплощений. Малыши йеменских хамелеонов (2025 года рождения) умеют менять цвет в зависимости от настроения, при смене температуры и освещения и даже от прикосновений хозяина. Продавец предлагает консультации по содержанию и называет хамелеонов "отличным подарком". Важное условие: обязательное использование УФ‑лампы.

Крокодиловый сцинк – мини‑крокодил. Он напоминает уменьшенную копию крокодила – у него бугристая кожа, мощная голова, короткие лапы. Эти рептилии редко едят из рук человека, но в данном случае питомцы приучены к такому кормлению.

Выглядят устрашающе, но на деле спокойные и довольно неприхотливые, – отмечает владелец.

Синеязыкий сцинк – рептилия с собачьими повадками. Трёхлетний самец синеязыкого сцинка продаётся вместе с метровым террариумом. Он полностью ручной, узнаёт хозяина, любит, когда его гладят по голове, показывает синий язык. Подходит только для опытных владельцев, не для детей, не для зоопарков.

Енот‑полоскун – вечный подросток. Пара енотов‑полоскунов требует вольерного содержания. Они контактные, но не даются в руки, любопытные и умные, любят разбирать предметы, мыть еду и открывать замки. Они ведут активный ночной образ жизни и могут устраивать беспорядок.

Также из необычных питомцев можно выделить: чилийскую белку дэгу , морских свинок скинни (мини‑бегемотиков), африканского ёжика , ахатин, муравьёв‑жнецов, аннамского палочника и траурного геккона (лугубриса).

Владельцы экзотических животных в своих объявлениях часто подчёркивают: питомец – не игрушка. Содержание таких зверей требует специальных знаний, достаточного пространства, времени на уход и значительных финансовых вложений.

Перед покупкой эксперты рекомендуют тщательно изучить особенности выбранного вида и оценить свои возможности.