Что делать, если питомец отравился средством против блох

Капли на холку, таблетки, ошейники и спреи являются обязательной профилактикой, особенно в сезон клещей и блох. Но важно помнить: все эти средства изначально создавались как токсичные для паразитов вещества. Их безопасность для питомца держится исключительно на точной дозировке и правильных интервалах применения. Как только эти условия нарушаются, защита начинает работать против самого животного. О том, что делать, если питомец все же получил повышенную дозу противопаразитарного препарата, читайте в материале «‎Рамблера».

Из-за чего случаются передозировки?

Большинство противопаразитарных препаратов воздействуют на нервную систему паразитов, нарушая передачу импульсов или работу рецепторов. У млекопитающих похожие механизмы есть и в собственной нервной системе.

Пока доза подобрана верно, организм справляется с нагрузкой через печень и системы выведения. При переборе токсины накапливаются, и первыми страдают самые чувствительные органы — мозг, печень и сердце. Чаще всего передозировка возникает не из-за одной грубой ошибки, а из-за сочетания нескольких факторов:

одновременное использование разных форм защиты (капли, таблетки, ошейник);

повторная обработка раньше рекомендованного срока;

неверный расчет дозы по весу;

применение кошками средств «для собак»;

обработка ослабленного, пожилого или больного животного.

Эти пункты стоит учитывать каждый раз перед тем, как дать препарат питомцу. В противном случае риск отравления слишком велик.

Как реагирует организм питомца?

Первой обычно страдает нервная система. Животное может стать необычно вялым или, наоборот, чрезмерно возбуждённым. Нередко появляется дрожь, шаткость походки, потеря координации. В более тяжелых случаях возможны судороги, дезориентация и расширенные зрачки. У кошек такие симптомы развиваются особенно быстро и выглядят пугающе даже при сравнительно небольшом превышении дозы.

Параллельно реагирует желудочно-кишечный тракт. Поскольку печень и кишечник участвуют в обезвреживании токсинов, они первыми принимают удар. Рвота, понос, отказ от еды и усиленное слюнотечение — частые признаки интоксикации. Их легко принять за случайное пищевое расстройство, из-за чего связь с антипаразитарной обработкой иногда упускают.

Если нагрузка продолжается или передозировка препаратом была существенной, страдает печень. Она может не справляться с детоксикацией, и токсины начинают накапливаться в организме. Внешне это проявляется постепенным наступлением апатии, ухудшением состояния шерсти, снижением аппетита. Эти изменения могут развиваться медленно и долго оставаться без внимания.

В тяжелых случаях вовлекается сердечно-сосудистая система. Нарушается ритм сердца, появляется выраженная слабость, возможно резкое падение давления и коллапс. Такие состояния относятся к экстренным и требуют немедленной ветеринарной помощи.

Почему кошки — особая группа риска?

Кошки перерабатывают многие химические вещества иначе, чем собаки. Их печень хуже справляется с рядом соединений, которые для других животных считаются относительно безопасными. Именно поэтому даже небольшая ошибка в дозировке или использование не того препарата может привести к серьезному отравлению. Иногда симптомы у кошки возникают даже после контакта с собакой, недавно обработанной сильным средством.

Какие побочные эффекты после интоксикации?

Даже если острые симптомы удалось купировать, последствия иногда сохраняются. Организм может стать более чувствительным к лекарствам, возрастает нагрузка на печень, снижается переносимость повторных обработок. В таких случаях каждое последующее применение противопаразитарных средств требует большей осторожности.

Что делать, если есть подозрение на передозировку?

Если есть сомнения, что доза была слишком высокой, важно действовать сразу:

прекратить использование препарата;

при наружной обработке как можно быстрее смыть средство с кожи;

не давать дополнительные лекарства без назначения;

обратиться к ветеринару и сообщить, что именно и когда применялось.

Даже если симптомы выглядят умеренными, не стоит откладывать консультацию. Чем раньше вы обратитесь к ветеринару, тем меньший урон в итоге получит питомец в случае интоксикации.

