Кинолог Голубев: За самовольные похороны питомца хозяину грозит штраф

Действующее законодательство запрещает гражданам самовольные действия по захоронению умершего питомца, рассказал в беседе с RT президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Смерть питомца — очень тяжёлая тёма для любого хозяина, но рано или поздно с этим сталкивается каждый, отметил эксперт.

«Согласно закону, тело умершей собаки относится к биологическим отходам. Самостоятельно хоронить питомца во дворе, в лесу, на дачном участке или, что ещё хуже, выбрасывать в мусорный контейнер — строго запрещено», — поделился он.

Основной документ по этой теме — обновлённые правила Минсельхоза России об утилизации биологических отходов, действующие с 1 марта 2025 года, пояснил Голубев.

«Закон предлагает несколько вариантов, и самый простой, понятный и цивилизованный из них — кремация. Но стоит помнить, что до этого обязательно необходимо связаться с ветслужбой и сообщить о смерти питомца. Желательно это сделать в течение суток», — подчеркнул он.

Организовать кремацию можно тремя способами, продолжил кинолог.

«Например, обратиться в ветеринарную клинику. Многие из них оказывают ритуальные услуги или сотрудничают с крематориями. Можно воспользоваться услугами специального ритуального бюро для животных. Такие компании целенаправленно занимаются похоронами питомцев. Также можно сдать тело в пункт приёма останков животных», — разъяснил он.

Классическое захоронение в земле запрещено, повторил специалист.

«Однако в некоторых крупных городах, в том числе в Москве, существуют кладбища для домашних животных. Там за плату и с соблюдением всех санитарных норм можно захоронить урну с прахом после кремации. Это единственный легальный способ «похорон», — подытожил он.

