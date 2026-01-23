Что нужно знать о тле на комнатных растениях и как от нее избавиться

Если на домашнем цветке появилась липкая жидкость, это может говорить о том, что завелась тля. Мелкие насекомые-вредители способны поражать не только уличные, но и комнатные растения. Обычно тля появляется в квартире, если не установить на окна москитную сетку или поставить на подоконник зараженный цветок. Между тем эти насекомые вовсе не безобидны: они могут вызвать не только ослабление растений, но и их гибель. «Лента.ру» рассказывает о признаках заражения декоративных растений, а также о методах избавления от тли.

Что за насекомое тля

Тли (Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera), которое насчитывает около пяти тысяч видов, тысяча из которых обитает в Европе. Многие виды тли распространяют опасные инфекции и вирусы. Колонии тлей способны поражать как дикорастущие, так и культурные растения, включая домашние.

«Тли — это типичные фитофаги, — рассказывает в беседе с "Лентой.ру" специалист по уничтожению насекомых и пресмыкающихся с сервиса "Профи.ру" Кирилл Савоськин. — Главная характеристика всех тлей — сосущий ротовой аппарат в виде хоботка, который прокалывает эпидермис растения и высасывает питательные соки из флоэмы — ткани растения, в которой циркулируют питательные вещества».

Ключевой признак настоящей тли — сифункулы, парные трубочки на конце брюшка, выделяющие защитный секрет.

Опасность тли усугубляется феноменальной скоростью роста популяции, продолжает дезинсектор. Многие виды способны к партеногенетическому размножению, при котором самка производит на свет живых, уже готовых к питанию личинок без участия самца. Это позволяет популяции очень быстро увеличиваться за считаные дни. Самка тли способна отложить до сотни личинок на комнатных растениях, каждая из которых уже через 15 дней становится взрослой особью.

Почему тля бывает крылатой и бескрылой

В беседе с «Лентой.ру» частный дезинсектор Роман Утробин рассказал, зачем тле крылья:

«Большинству видов тлей доступно как половое, так и бесполое размножение. Партеногенетическое размножение не подразумевает ни участия самца, ни появления крылатых особей — оно призвано мгновенно повышать размеры популяции. Но когда тля буквально высосала все соки из хозяина-растения, на котором она основала колонию, приходит время полового размножения. И тогда на свет появляются крылатые особи-разведчики, способные преодолевать большие расстояния и создавать новые колонии на новых местах».

Виды тли на комнатных растениях

Бахчевая (хлопковая) тля

У нее узкое тельце с хвостовым выростом. Окраска — желтая или ярко-зеленая. Самки крылатые, с черной головогрудью. Колонии этого вида покрывают все органы растения — от цветов до стебля и листьев.

Какие комнатные растения поражает: домашние розы, фуксии, фиалки, гардении, гибискусы, кротоны, пальмы (молодые), маранты, орхидеи, плющи.

Белая (корневая) тля

Крылатая тля с овальным светлым тельцем, покрытым светлой пыльцой. Обитает в почве, где высасывает сок из корней растений. Визуально действие этой тли проявляется только в виде угнетенного роста и увядания растения.

Какие комнатные растения поражает: бугенвиллеи, горшечные розы, каланхоэ, клубневые бегонии, кротоны, молодые пальмы, цитрусовые, молодые фикусы.

Бобовая (свекловичная) тля

Крылатая тля, цвет тельца чаще всего — коричневый. Очень плодовита. Селится на нижней стороне листа и высасывает сок.

Какие комнатные растения поражает: фуксии, фиалки, гибискусы, каланхоэ, цитрусовые, цикламены, цветочную рассаду.

Большая картофельная тля

Крылатые самки похожи на прозрачных светло-зеленых бабочек. Бескрылые самцы имеют веретенообразное тело красноватого цвета. У них ярко выраженные усики и мечевидный хвостик.

Это очень опасный вредитель, который разносит более 50 видов вирусов и инфекций. Поражает нижнюю сторону листьев, бутоны и цветки.

Какие комнатные растения поражает: бегонии, драцены, домашние розы, цитрусовые, хризантемы, цикламены.

Зеленая (персиковая, оранжерейная) тля

Имеет тельце яйцевидной формы и крылатые формы — для расселения колоний. Это тля-хамелеон, она принимает цвет того растения, на котором паразитирует. Селится на молодых частях растений, на нижней стороне листьев (особенно вдоль жилок), верхушках побегов, стеблях, бутонах и молодых веточках.

Какие комнатные растения поражает: герберы, бегонии, примулы, хризантемы, розы, фикусы, фуксии, драцены (молодые), цикламены.

Мучнистый червец

Тела похожи на мелкие ватные комочки с усиками и ножками. Крылатые самцы похожи на мошек, в течение своей короткой жизни не питаются. Самки и личинки бескрылые. Живут в пазухах листьев, на молодых побегах и у основания декоративных растений.

Какие комнатные растения поражает: молодые фикусы, кактусы, орхидеи, лианы.

Черная тля

Имеет широкое грушевидное тельце черного цвета с блеском, может быть крылатой и бескрылой. Колония захватывает все элементы домашних растений.

Какие комнатные растения поражает: азалии, каланхоэ, цикламены, розы, лианы и молодые фикусы.

10 причин появления тли на комнатных растениях

Появление тли на домашних цветах, разумеется, зависит не только от неустановленной на окне противомоскитной сетки. Этому могут способствовать как климатические факторы, так и ошибки в уходе за растениями.

Эксперты «Ленты.ру» назвали 10 основных причин появления тли на комнатных растениях.

Температура воздуха плюс 20-25 градусов оптимальна для взрывного размножения тли; Долго нет дождей, которые сбивают колонии с уличных растений; Затяжная весна и теплая осень, продлевающие период активности тли; Открытые окна и двери; Избыток азотных удобрений, которые провоцируют бурный рост молодых побегов — идеальной пищи для тли; Нарушение режима полива, ведущее к ослаблению растений; Отсутствие проветривания; Загущенность посадок; Избыточная влажность; Пренебрежение карантином новых растений, которые могут быть источником заражения.

Симптомы заражения

«Для начала стоит оценить уровень скопления насекомых, — советует дезинсектор Роман Утробин. — Колонии тли обычно находятся на нижней стороне молодых листьев, бутонов и верхушках побегов. Главный признак заражения тлей — наличие липкого налета, который еще называют "падь", или "медвяная роса". Эти сладкие выделения тли покрывают листья и стебли», — Роман Утробин, дезинсектор.

По словам эксперта, падь — это идеальная среда для развития сажистого грибка, который нарушает процесс фотосинтеза у растений. Также этот сладкий налет может привлечь в дом еще и муравьев.

Эксперты «Ленты.ру» назвали и другие признаки заражения растения тлей:

деформированные листья;

искривленные побеги;

нераскрывшиеся бутоны;

уродливые цветы;

галлы — патологические наросты на листьях, в которых живут личинки некоторых видов тли;

пятна из-за нарушения фотосинтеза.

«Потеря клеточного сока ведет к дефициту макро- и микроэлементов и, как следствие, к ослаблению иммунитета, — говорит Кирилл Савоськин. — Растение становится уязвимым для вирусных и грибковых инфекций, которые тля часто переносит на своем хоботке. Например, вирусы мозаики».

Как избавиться от тли

«Тля — это серьезный, но управляемый противник, — заверяет Кирилл Савоськин. — Ключ к успеху — не разовая атака самым сильным ядом, а системный подход: укрепление здоровья растений, постоянный мониторинг, быстрое реагирование щадящими методами и только в крайних случаях грамотное применение "тяжелой артиллерии" в виде химических инсектицидов».

Самое главное правило — борьба с тлей должна быть последовательной и комбинированной.

Эксперты «Ленты.ру» назвали самые эффективные способы избавления от тли домашних растений.

Механические методы

Ручная уборка растений — удаление тли вручную — эффективна только в самом начале заражения, когда колонии тли имеют лишь точечный вид. Также на первых порах можно:

смыть тлю струей воды в ванной;

протереть пораженные листья тряпочкой с мыльным раствором;

можно прибегнуть к обрезке наиболее пораженных тлей побегов и бутонов.

Химические методы

Профессиональный выбор инсектицидов для химической обработки основан на чередовании препаратов из разных классов опасности для предотвращения привыкания к ним тли.

Системные препараты

Их действующие вещества — ацетамиприд, имидаклоприд, тиаметоксам. Они проникают в сок растений и убивают насекомых в процессе питания. Это наиболее эффективная группа инсектицидов при среднем и сильном заражении, обеспечивающая длительную защиту.

Кишечно-контактные препараты

Это инсектициды на основе пиретроидов — лямбда-цигалотрина, малатиона, циперметрина.

Они попадают в организм вредителя через покровы и при поедании обработанных листьев. Метод отличается быстрым действием, но требует тщательного покрытия всего растения.

Важно: любую химическую обработку необходимо проводить с обязательным соблюдением мер индивидуальной защиты, строго по инструкции к препарату, предпочтительно в вечернее время.

Биологические методы

Эти средства созданы на основе продуктов жизнедеятельности микроорганизмов и грибков, а также растительных экстрактов. Биопрепараты менее токсичны для людей и окружающей среды, но достаточно эффективны против тли. Особенно рекомендованы для обработок в закрытых помещениях, что как нельзя лучше подходит для комнатных растений.

Эффективные биопрепараты:

«Биотлин» (имидаклоприд, системный);

«Битоксибациллин»;

«Боверин»;

«МатринБио» (матрин);

«Фитоверм» (на основе авермектинов).

Народные методы

Народные средства эффективны в качестве профилактики или на самых начальных стадиях заражения. В их основе — создание условий, неприемлемых для питания тли.

Мыльно-зольный раствор. 50 граммов хозяйственного мыла и один стакан древесной золы на 10 литров воды. Этот раствор обволакивает тела насекомых, нарушая дыхание.

50 граммов хозяйственного мыла и один стакан древесной золы на 10 литров воды. Этот раствор обволакивает тела насекомых, нарушая дыхание. Настой табака. 200 граммов табака настаивать двое суток в пяти литрах воды. Алкалоид никотин — это природный нейротоксин.

200 граммов табака настаивать двое суток в пяти литрах воды. Алкалоид никотин — это природный нейротоксин. Отвар или настой горького перца, чеснока, пижмы, полыни. Работает за счет жгучих и ароматических веществ.

Профилактика появления тли

Эксперты «Ленты.ру» дали несколько советов по профилактике заражения тлей домашних растений: