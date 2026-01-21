Ветеринар ответил, при какой температуре нельзя выгуливать маленьких собак

Они подвержены тяжёлым обморожениям и пневмонии.

Крупные породы при длительном нахождении на холоде также могут простудиться, поэтому время выгула следует сокращать. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил Ян Ермолов.

«Всё зависит от собаки. Если говорить про крупные породы, какому-нибудь алабаю эти -30 как лёгкая прогулка. Тут специальных контрмер особо не требуется. Единственное — лучше время прогулки сократить, грубо говоря, дела сделал, давай домой. Крупный пёс, длительно находясь на холоде, может простудиться. Если говорить про маленьких собачек (тойчиков, чихов, йориков), то тут, во-первых, у владельцев есть всякие комбинезончики, ботиночки в арсенале. Это, конечно, надо использовать. Если декоративная собачка приучена, допустим, к пелёнке, то лучше от прогулок воздержаться в эти дни и дома на пелёночку сходить. Эти малыши получают тяжёлые обморожения и поступают в клинику с обмороженными лапками, но и с пневмониями и прочими нехорошестями. Тут, разумеется, надо быть аккуратнее, буквально как с детьми малыми, никто в -30 не потащит ребёнка на два часа в парк».

Ранее в Гидрометцентре жителей столичного региона предупредили об очередном похолодании. Оно начнётся в Москве и Подмосковье в четверг, 22 января. К концу недели ночные температуры достигнут минус 20-25 градусов, уточнил научный руководитель учреждения Роман Вильфанд.