Что важно сделать дачнику в огороде и цветнике в середине зимы

Не время сидеть сложа руки. Вооружаемся теплой одеждой и лопатами — и едем на свои загородные владения.

© РИА Новости

Только неопытные садоводы всю зиму прохлаждаются, а точнее, греются в теплых городских квартирах. Те, кто трудится на участке не первый сезон, давно в курсе, что сейчас самое время для целого ряда важных работ. Немного напряжешься в январе — по весне избавишь себя от лишних хлопот. Да и хороший урожай точно обеспечишь. Ситифермер Сергей Ермошин в беседе с WomanHit перечислил дела, которые не терпят отлагательств.

Заглянем в теплицу

Когда зима перевалила за экватор, крайне важно обеспечить грядкам в парнике запасы влаги на весну. Как только солнышко начнет пригревать, спасибо себе скажете. В противном случае в апреле увидите растресканную безжизненную землю, которую даже острая лопата не сразу возьмет. Эксперт рекомендует занести в теплицу как можно больше снега с улицы. По понятным причинам, сам он туда не попадает, а ведь талая вода в разы полезнее обычной для почвы.

«Мы заносим туда снег на грядки. Сантиметров по 30-50. Смело можно закидывать все грядки. Потому что когда появится весна, весеннее солнышко, все это растает. И талая водичка даст очень хороший старт рассаде, которую мы туда посадим: помидоркам, огурчикам», — говорит Ермошин.

Навестим цветник

Цветники тоже нуждаются в снежном покрове. Если вы укрываете розы лапником или геотканью, смело сыпьте побольше снега. Но тут важно отслеживать прогноз погоды, чтобы успеть вовремя разворошить. Если весна будет ранней и жаркой, быстро начнется выпревание.

Закупаем и высаживаем рассаду

«У нас уже с середины января надо покупать субстраты, землю, кто в чем сажает. Можно в кокосовом субстрате сажать, это удобно. Заказываем семена. Также на весну можно уже готовить удобрения: минеральные, органические обязательно. Чтобы уже весной сделать первые подкормки для растений, деревьев, кустарников», — напоминает ситифермер.

Не забываем и про биологические препараты типа мицеллиев, грибов. Сейчас в ассортименте можно встретить массу разных полезных грибниц для сада. Именно они помогают бороться с патогенами, земляными личинками, проволочником, с колорадским жуком. К тому же выполняют симбиотическую функцию корневой системы. Дополнительно будет очень хорошая взаимосвязь между грибницами и корнями растений, соответственно, будет больше урожая.