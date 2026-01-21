Как организовать пространство для собаки при работе на удаленке

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал рекомендации по организации пространства для собаки при работе владельца на удалённой работе.

© globallookpress

В беседе с РИАМО эксперт отметил, что в первую очередь следует создать для питомца свою неприкосновенную зону.

По словам специалиста, это могут быть лежанка, домик или клетка.

«Правила соблюдаются обоюдно: никто не нарушает личные границы питомца в его месте для отдыха, а собаке не разрешается подходить к рабочему месту и отвлекать хозяина», — сказал Голубев.

Также важно понимать, что игры и кормление должны проходить на нейтральной территории, добавил кинолог.

