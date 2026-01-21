Как организовать пространство для собаки при работе на удаленке

Кинолог дал советы по организации пространства для собаки при работе на удалёнке
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал рекомендации по организации пространства для собаки при работе владельца на удалённой работе.
В беседе с РИАМО эксперт отметил, что в первую очередь следует создать для питомца свою неприкосновенную зону.
По словам специалиста, это могут быть лежанка, домик или клетка.
«Правила соблюдаются обоюдно: никто не нарушает личные границы питомца в его месте для отдыха, а собаке не разрешается подходить к рабочему месту и отвлекать хозяина», — сказал Голубев.
Также важно понимать, что игры и кормление должны проходить на нейтральной территории, добавил кинолог.
