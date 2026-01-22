Секрет раннего сада: какие цветы нужно сеять на рассаду уже в январе?

Думаете, до рассады еще далеко? А вот и нет. Для некоторых цветов январь — самое время начать. Их долгий путь от семечка до цветка требует раннего старта, чтобы уже летом они показали себя во всей красе. Давайте разберемся, что можно посеять прямо сейчас.

Вербена гибридная — капризная красавица. Ее семена лучше охладить (стратификация) и замочить в стимуляторе. Сейте в грунт и держите в темноте при 18-20°С до всходов. Через 2-3 недели после них распикируйте сеянцы и начните закалку, отмечает канал «Дачные хитрости от А до Я».

Гвоздику садовую сеять нужно в бороздки, присыпать песком и накрыть стеклом. Первое время притените от яркого солнца. Когда появятся ростки, обеспечьте им свет и через месяц распикируйте.

Семенам дельфиниума гибридного тоже нужна холодная стратификация. Можно даже горшочек с посевами закопать в снег. А пикируют его уже при появлении 2-3 настоящих листочков.

Мелкие семена лобелия эринус смешайте с песком и рассыпьте по влажной земле, не засыпая. Накройте пленкой и держите на свету при 15-18°С. Через месяц пикируйте небольшими пучками по несколько штук.

Эустому сеют поверхностно, накрывают стеклом и ставят в очень теплое (22-24°С) и светлое место. Сеянцы нужно аккуратно проветривать. Распикировать их придется только через полтора месяца.

Помните, что в январе главная проблема — нехватка света. Без дополнительной лампы сеянцы вытянутся и ослабнут. Следите за температурой и влажностью, не заливайте и не пересушивайте почву. Для таких культур, как вербена и дельфиниум, этап стратификации пропускать нельзя — без охлаждения семена могут просто не взойти. Немного труда сейчас — и ваше лето будет по-настоящему цветущим.

Кстати, январь прекрасно подходит для посадки двухлетников. После рассады цветы могут зацвести уже в первый год. Но некоторым нужна стратификация, писал «ГлагоL».