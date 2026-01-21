Россиян предупредили о популярной опасности для холодильников

Установка горячих объектов (неостывшие кастрюли, сковороды и иные емкости) в холодильную камеру может привести к серьезным проблемам как для самого оборудования, так и для хранящихся в нем продуктов, рассказал «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры промышленной инженерии Университета РОСБИОТЕХ Павел Пляшешник.

«Любая холодильная машина представляет собой тепловой насос, который перекачивает энергию (тепловую) из одной зоны, находящейся внутри холодильника, в другую зону, располагающуюся снаружи. Чем больше теплоты поступит в холодильное отделение, тем больше придется ее перекачать в окружающее пространство», — объяснил он.

Основная нагрузка по перекачке ляжет на компрессор вашего холодильника, что приведет к его быстрому износу и повышенному расходу электроэнергии. Ставя горячие объекты в холодильник или долго не закрывая дверцу, вы и привносите большое количество тепловой энергии внутрь холодильника. Кроме того, перепад температур может привести к повреждению стеклянных и пластиковых деталей внутри холодильной камеры.

«Не менее важным фактором является нарушение температурного режима для хранящихся в холодильнике продуктов. Внесение большого количества тепловой энергии внутрь холодильной камеры приведет к росту температуры у всех продуктов, находящихся там, а это способствует быстрому увеличению бактерий, включая и болезнетворные. Если другие продукты (например, молоко, свежее мясо или готовые салаты) выйдут из безопасного температурного режима, они могут быстро испортиться, даже если основное блюдо остыло», — рассказал эксперт.

Увеличение температуры у продуктов, напрямую соприкасающихся с воздухом (овощи, фрукты), приводит к большему испарению влаги, которая оседает на стенках в виде конденсата или инея/льда. Это может нарушить работу системы охлаждения (особенно в старых моделях) и создать благоприятную среду для размножения плесени и бактерий.