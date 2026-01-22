Определены породы собак с самой счастливой «улыбкой»

Исследование итальянских учёных показало, что самые «счастливые» на вид морды — у пород, которых часто считают серьёзными или даже устрашающими. Причина кроется в анатомии: эти собаки могут задействовать больше лицевых мышц для выражения эмоций.

Этолог Вероника Маглиери из Пизанского университета проанализировала видеозаписи игры 210 собак 29 пород. Она изучала «игривое» выражение морды — расслабленную, приоткрытую пасть, которую собаки используют для сигнала о желании играть.

Оказалось, что пудели, немецкие овчарки, бассет-хаунды и ротвейлеры во время игры задействуют до семи различных групп лицевых мышц, создавая сложную и выразительную мимику. В то же время бигли, мопсы, джек-рассел-терьеры или ши-тцу используют всего две-три группы мышц для того же сигнала, из-за чего их «улыбка» выглядит менее яркой для человеческого глаза.

«Это как разница между улыбкой только губами и улыбкой, которая освещает всё лицо. Эмоция та же, но её проявление отличается», — объясняет доктор Маглиери.

Важно понимать, что это не означает, что одни породы счастливее других. Просто их анатомия позволяет более отчётливо демонстрировать эмоции, которые люди инстинктивно считывают как радость.