Кошки-компаньоны: топ пород, которые не выносят одиночества

Некоторые кошки по своей преданности легко дадут фору собакам. Они не просто приходят поужинать, а буквально живут вашей жизнью, тонко считывая пульс семьи. Но прежде чем заводить такого питомца в 2026 году, честно оцените свой график: если вы пропадаете в офисе по 12 часов, «одержимая» кошка от тоски и одиночества просто разнесет вам квартиру.

© ГлагоL

Канал «Питомцы Mail.ru» составил пять пород, для которых человек — центр вселенной:

Сиамская кошка — ваш личный комментатор. Это настоящий эмоциональный барометр. Она не просто требует внимания, а буквально впитывает ваше состояние. Будьте готовы к тому, что сиамка будет комментировать вслух каждое ваше действие: от похода в душ до приготовления ужина. Бенгальская кошка — гиперактивный напарник. Ее преданность — это не тихое мурчание, а постоянное соучастие. Бенгалец не умеет скучать в сторонке: он будет помогать вам печатать на клавиатуре, исследовать пакеты и настойчиво требовать игры здесь и сейчас. Корниш-рекс — кошка-«липучка». Настоящий фанат физического контакта. Главная цель корниша — оказаться на ваших руках, плечах или под одеялом. Они обожают тепло человеческого тела и готовы быть в центре любого семейного сбора, лишь бы не оставаться одними. Ориентальная кошка — зависимость в чистом виде. Если вы искали «хвостик», который будет ходить за вами по пятам — это ваш вариант. Ориенталы физически не выносят одиночества. Они выбирают одного хозяина и требуют от него не просто еды, а полноценного диалога и постоянных объятий. Норвежская лесная — терпеливый защитник. Несмотря на суровый вид, эта кошка формирует глубочайшую связь с владельцем. Она не будет навязываться и кричать, но вы всегда будете чувствовать ее спокойное присутствие в той же комнате, где находитесь вы. Это верный друг, который поддержит своим теплом в самый нужный момент.

Выбирая такую кошку, помните: вы берете не просто животное, а полноценного партнера. Она будет делить с вами каждый день, радость и даже ваше плохое настроение.