Как утилизировать новогоднюю елку с пользой

К середине января живая новогодняя елка у большинства людей теряет праздничный вид: засыхает, опускает ветки и начинает осыпаться. Тогда перед владельцами встает вопрос — как правильно от нее избавиться. Ученые Пермского Политеха объяснили, какими способами нельзя утилизировать дерево, и предложили сразу несколько экологичных альтернатив, позволяющих дать елке «вторую жизнь». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Эксперты подчеркивают, что выбрасывать елку целиком в обычный мусорный контейнер запрещено. Дерево относится к крупногабаритным отходам и может повредить прессующий механизм мусоровоза. За такую утилизацию предусмотрен штраф от 2000 до 3000 рублей. По словам доктора технических наук, профессора кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Натальи Слюсарь, елку следует сдавать на специальные площадки для крупногабаритного мусора либо предварительно распилить ствол и обрезать ветки.

Не менее опасным вариантом является сжигание елки на дачном участке. Это нарушает правила пожарной безопасности и может обернуться штрафом до 20 тысяч рублей в период особого противопожарного режима. Кроме того, незаконный вывоз елки в лес или поле также наказывается штрафом.

При этом, отмечают ученые, выброс дерева на полигон — не лучшее решение и с экологической точки зрения. Разлагаясь десятки лет, древесина выделяет парниковые газы, а тысячи елок ежегодно усиливают нагрузку на окружающую среду. Вместо этого специалисты предлагают полезные альтернативы.

Хвоя может быть использована в зоопарках, приютах и фермерских хозяйствах как витаминная подкормка и подстилка для животных, но только если дерево не обработано химикатами и полностью очищено от украшений. Еще один вариант — участие в национальной акции «Елковорот», в рамках которой деревья перерабатывают в щепу для нужд городского хозяйства: мульчирования почвы, отсыпки дорожек и клумб.

На дачных участках еловые ветки можно применять для укрытия растений от морозов. По словам ученого секретаря кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Марии Комбаровой, лапник надежно защищает розы, лилии и другие чувствительные культуры от вымерзания, если вовремя убрать его весной.

Еще один неожиданный, но безопасный способ — использовать елку как топливо для бани. При высокой температуре в печи органические вещества сгорают полностью, а выделяемые фитонциды оказывают оздоровительный эффект. Из хвои также можно приготовить витаминный напиток, богатый витамином C и хлорофиллом, если дерево не подвергалось химической обработке.

Наконец, специалисты советуют задуматься о будущем заранее: если приобрести молодую елочку в контейнере и правильно за ней ухаживать, есть шанс сохранить ее до весны и высадить в грунт. При соблюдении простых правил дерево может укорениться и продолжить расти уже на дачном участке или во дворе дома.

Таким образом, новогодняя елка вовсе не обязана становиться мусором — при грамотном подходе она может принести пользу природе, людям и животным даже после окончания праздников.

