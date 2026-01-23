Топ-5 пород щенков, которые идеально подойдут для квартиры

Жизнь в городской квартире не помеха для мечты о собаке. Главное — выбрать породу, которая комфортно уживется в ограниченном пространстве, не потребует многочасовых прогулок и станет верным компаньоном.

© РИА Новости

Мы собрали топ-5 пород собак для квартиры, основываясь на отзывах владельцев и экспертов.

Почему важно выбрать подходящую породу для квартиры

Перед покупкой щенка оцени размер жилья, свой график и предпочтения. Идеальные породы для квартиры — маленькие или средние, с низким уровнем активности, минимальной линькой и дружелюбным характером. Они не лают без причины, легко обучаются, очень контактны и любят ласку. Если у тебя аллергия, выбирай гипоаллергенные породы.

5 лучших пород собак для квартиры

Вот наш рейтинг — от милых пушистиков до спокойных компаньонов.

Французский бульдог

Французские бульдоги — звезды городской моды. Компактные (весят до 13 кг), с выразительной мордочкой и большими ушами, они обожают диванный отдых. Не требуют длинных пробежек — хватит коротких прогулок. Дружелюбны к детям и другим животным, но храпят из-за особенностей строения. Уход простой: чистка складок кожи. Идеальны для квартиры-студии.

Йоркширский терьер

Йорки — миниатюрные красавцы (до 3 кг) с шелковой шерстью. Они энергичны, но довольствуются играми дома. Не линяют, гипоаллергенны — плюс для аллергиков. Обожают внимание, легко дрессируются. Минус: требуют груминга. Подходят для одиноких или семей с подростками. А еще с ними получаются умилительные снимки для соцсетей. Лучшая порода собак для маленькой квартиры!

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Эти спаниели (до 8 кг) — воплощение нежности. Длинная шерсть, грустные глаза и ласковый нрав покоряют с первого взгляда. Спокойны, не агрессивны, любят детей. Активность умеренная: прогулки 30-40 минут в день. Легко адаптируются к ритму города. Не требуют особого ухода: расчесывайте питомца 2-3 раза в неделю, и он будет красив и счастлив. Топ-выбор для уютной квартиры.

Ши-тцу

Это — пушистые комочки счастья весом до 7 кг с «хризантемовой» мордочкой. Они ленивы, предпочитают спать на коленях хозяина. Не лают зря, дружат с кошками. Шерсть гипоаллергенная, но нуждается в ежедневном уходе. Идеальны для пожилых или занятых людей. Как выбрать щенка ши-тцу? Ищи проверенных заводчиков.

Померанский шпиц

Померанцы (до 3 кг) — как живые игрушки с пушистой «гривой». Энергичны, но устают быстро — домовые игры им по душе. Умны, обучаемы трюкам. Минус: могут лаять на шум. Уход: еженедельное расчесывание. Подходят для семей, где есть время на общение. Лучшие собаки для квартиры с балконом.

Советы по выбору и уходу за щенком в квартире

Перед покупкой посети приют или заводчика, проверь документы. Начни с вакцинации и социализации.