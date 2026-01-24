Собаки-вундеркинды: самые умные породы по версии ученых

Иногда заглянешь в глаза собаке и поймешь — она явно что-то замышляет. И не зря. Собачий интеллект — штука удивительная. Кто-то из четвероногих по уму не уступает ребенку, а кто-то все забывает в ту же секунду. Давайте разберемся, кто же в мире собак настоящий профессор, а кто просто милая мордашка.

© РИА Новости

Бордер-колли — это отличник класса, староста и участник всех олимпиад. Настоящий ботаник собачьего мира. Исследования Хельсинкского университета это подтверждают: в тестах на сообразительность они набирают очень высокие баллы. Эти собаки способны запомнить названия более тысячи предметов и отличать их друг от друга, отмечает канал DogsForum.

А вот пудель — это как одноклассник в очках, о котором все думают, что он думает только о прическе. А он возьмет и решит сложнейшую задачу. Эти кудрявые аристократы могут выучить до сотни команд и понимают не только слова, но и жесты с интонациями. По данным ученых, они показывают фантастические результаты в тестах на память.

Гордость службы — немецкая овчарка. Ее девиз — «служить и защищать». Профессор Стенли Корен в своей книге ставит эту породу на почетное третье место в рейтинге умнейших. Они схватывают команды буквально с пяти-семи повторений и выполняют их с точностью часового механизма. У них не просто высокий интеллект, но и редкая способность принимать самостоятельные решения, что ценится в полиции и спасательных службах.

А доберман? Это как крутой парень из параллельного класса, которого все побаиваются, а у него медаль за олимпиаду в кармане. За грозной внешностью скрывается острый ум и потрясающая способность к логике. Кинологи называют их шахматистами среди собак — они просчитывают ситуацию на несколько шагов вперед. Золотистый ретривер — душа компании и всеобщий любимец, но при этом большой умница. Они не только быстро учатся, но и обладают удивительной эмпатией, буквально считывая эмоции хозяина. Исследования показывают, что они способны запоминать значение 165, а некоторые особи — даже 250 слов. Настоящие полиглоты.

Но помните: умная собака — как ребенок-вундеркинд. Восхищаться талантами — одно, а справляться с энергией и постоянной потребностью в нагрузке — совсем другое. Без нее они начинают скучать и искать приключения. Хотя рейтинги — вещь интересная, но каждая собака индивидуальна. Простой дворняга не попадет в списки гениев, но зато одним взглядом своих преданных глаз откроет ваше сердце. И это, согласитесь, тоже своего рода мудрость.

