Альпака: что это за животное, где живет и чем питается

Альпака — необычное животное родом из Перу. У него милая мордочка, роскошная шерсть и добрый, застенчивый характер. Альпаки настолько популярны, что даже стали героями Minecraft — в игре их можно разводить. «Лента.ру» рассказывает, кто такие альпаки, как они выглядят и за что этих животных из Южной Америки так любят люди.

Главные характеристики вида

Научное название: Lama pacos.

Lama pacos. Класс: млекопитающие.

млекопитающие. Отряд: китопарнокопытные.

китопарнокопытные. Подотряд: мозоленогие.

мозоленогие. Семейство: верблюдовые.

верблюдовые. Род: ламы.

ламы. Рост: до метра.

до метра. Вес: около 70 килограммов.

около 70 килограммов. Окрас: варьируется от белого до черного и коричневого, есть много разных сочетаний.

варьируется от белого до черного и коричневого, есть много разных сочетаний. Сколько стоит альпака: в среднем 700 тысяч.

Альпака — млекопитающее из семейства верблюдовых, ближайший родственник ламы, гуанако и викуньи. Внешне это животное похоже на овцу или верблюда, при этом горба у альпаки нет. Зато она очень пушистая: с одной альпаки ежегодно состригают от 3 до 6 килограммов сырой шерсти. Чем моложе животное, тем дороже шерсть.

Копыт у альпаки тоже нет: как и у всех верблюдовых, на ногах у нее тупые когти и кожаные мозоли. Питаются эти животные исключительно растительностью: травами, листьями, молодыми побегами и мхом. В дикой природе альпаки живут только в горах Южной Америки, а вот разводят их, кроме региона Анд, в России, США и Новой Зеландии.

Самки альпак готовы к размножению в полтора года, самцы — в два-три. Беременность длится 11,5 месяца, обычно рождается один детеныш (очень редко — близнецы). Малыши появляются на свет с мягкой светлой шерстью, которая со временем темнеет и меняет оттенки.

Вес новорожденной альпаки — от 5 до 6 килограммов, но уже к 9 месяцам он достигает 30 килограммов.

Продолжительность жизни альпаки в неволе составляет в среднем 20-25 лет, в дикой природе меньше — обычно около 15 лет.

Ареал обитания

Альпаки живут в высокогорьях Анд (до 4800 метров над уровнем моря) в Эквадоре, Колумбии, Чили, Аргентине и Перу.

Около 6 000 000 альпак живет в разных странах мира, по данным на 2019 год. Большая часть из них — в Перу.

Эти красивые стройные животные были одомашнены инками более шести тысяч лет назад. Однако после начала колонизации Перу конкистадорами популяция альпак значительно снизилась. Кроме того, есть версия, что раньше эти животные обитали не только высоко в горах, но как раз из-за испанцев переселились выше.

Первое письменное упоминание альпак можно найти в книге «Хроника Перу» испанца Педро Сьеса де Леон, выпущенной в 1553 году. Он рассказывает, как встретил в Андах зверей, которых индейцы называют «пакос». Животные похожи на овец и лам и покрыты мягкой и теплой шерстью. Правда, миловидную внешность альпак Педро Сьеса де Леон не оценил и назвал их «уродливыми».

Породы

Сейчас в мире существует две породы альпак:

сури;

уакайя.

Сури

У животных породы сури шерсть шелковистая и растет параллельно телу, то есть не имеет завитков. Это наименее распространенная разновидность альпак: она составляет только 10 процентов от всего вида.

Сури ценят за гладкую блестящую шерсть.

Уакайя

Уакайя, наоборот, самая многочисленная порода альпак. На туловище, шее и ногах этих животных есть много густой шерсти с завитушками. Благодаря ей альпаки легко справляются с морозами в горах.

Внешний вид

Альпаки похожи не только на лам или овец, но и на маленьких верблюдов. Что неудивительно, ведь альпаки произошли от безгорбых верблюдов.

Основные черты внешности альпак:

морда: округлая, приплюснутая;

шея: длинная;

уши: маленькие, остроконечные;

глаза: большие, с длинными ресницами, чаще всего карие, очень редко встречаются голубые, зрачок прямоугольный;

лоб: покрыт шерстью, очень часто есть пушистый чуб (челка);

губы: верхняя раздвоенная, твердая, чтобы срывать и пережевывать растительную пищу;

ноги: длинные, стройные;

зубы: есть только на нижней челюсти (такая же особенность была у викуньи — предка альпаки);

пальцы: по две штуки на каждой ноге, плюс есть мозолистые подушечки и когти, которые нужно подрезать.

У самцов альпаки вырастают длинные изогнутые клыки, которые нужно обязательно спиливать.

Шерсть

Главное достояние и богатство альпак — их тонкая и мягкая шерсть, которая может вырастать до 60 сантиметров в длину. В ней почти нет животного воска (ланолина), поэтому изделия из нее получаются очень легкие, но теплые и долговечные. По той же причине они гипоаллергенны и не требуют частой стирки.

Когда-то шерсть домашнего скота была единственным материалом, из которого живущие в Андах племена могли изготавливать одежду, предметы декора, текстиль и другие бытовые принадлежности. Поэтому отбор, проводимый скотоводами, был направлен именно в сторону улучшения шерсти. Интересно, что ее качество напрямую зависит от места обитания животного. Шерсть альпак, которые пасутся в долинах, ценится гораздо меньше, чем шерсть животных, живущих на высокогорье.

22 вида окраски шерсти встречается у альпак.

Альпак подстригают раз в год с момента, когда они достигают двухлетнего возраста. Одно животное может дать от 3 до 6 килограммов чистой сырой шерсти, которую классифицируют по качеству и тонкости.

Виды шерсти альпак:

«королевская». Самая тонкая и дорогая, диаметром около 19 микрон;

«бэби альпака». Несмотря на название, она может быть и у взрослых особей. Диаметр такой шерсти — 22,5 микрона;

«супермягкая». Волокна диаметром до 25,5 микрона;

«взрослая Альпака». Диаметр шерстинки — 32 микрона.

После стрижки шерсть сортируют вручную, обрабатывают и красят. А после этого экспортируют или продают внутри страны. По данным на 2019 год, ежегодно в Перу производили около 4,5 тысячи тонн шерсти альпаки. Ее вывозят в более чем 30 стран мира, лидерами же по закупкам считаются Китай, Италия и Южная Корея.

Шерсть альпаки в три раза прочнее и в семь раз теплее овечьей. Из нее делают одежду, пледы, одеяла и другой текстиль.

Особенности поведения

В стаде

Альпаки — умные животные, очень социальные. Они могут погибнуть от стресса, если рядом не будет сородичей, поэтому их нужно обязательно содержать в стаде или хотя бы в парах-тройках.

Между собой альпаки общаются звуками и языком тела, такие же сигналы они могут подавать и человеку. Например, топанье ногами — это знак раздражения, приподнятые уши — тревога и опасность, а напряженная шея — доминирование и отстаивание территории.

Альпаки живут семейными группами, во главе каждой из которых есть альфа-самец.

Остальные самцы, которым больше одного года, изгоняются из семьи. Они обычно создают собственные группы холостяков и свободно перемещаются по округе, не оставаясь на закрепленной территории.

С хищниками

При встрече с хищниками или другой опасностью альпаки защищаются, пинаясь передними конечностями. Еще один метод — плевки, эту повадку животные унаследовали от своих дальних родственников — верблюдов.

Альпаки могут плеваться и в человека, если он подходит слишком близко или кажется опасным.

Природными врагами альпак могут быть:

койоты;

пумы;

андские лисицы;

волки;

андские кондоры (семейство грифов);

горные кошки;

колоколо (пампасская кошка).

Чем альпаки отличаются от лам

Раньше считалось, что альпака — разновидность ламы, домашнее парнокопытное, которое много веков назад приручили инки. Но результаты последних исследований показали, что предки двух животных разделились на два разных вида еще два миллиона лет назад.

Оказалось, что лама происходит от гуанако (Lama guanicoe), а альпака — от дикой викуньи.

Основные отличия: